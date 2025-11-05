この記事をまとめると ■免許を取得する際は現在「AT限定免許」が基本となりMT取得には別途講習が必要だ ■レーシングドライバーがMT車を操作する動画を見ても公道では使えない技術も多い ■シフトやクラッチを間違った操作のまま続けて使っているとパーツの劣化が早くなる

教習所では教わらないMT車の運転でやってはいけないこと

2025年度よりAT（オートマチックトランスミッション）限定が運転免許の基本となり、MT（マニュアルトランスミッション）を運転するには、AT限定免許を取得してから限定解除をするフローに変更されている。

これにより、MTを運転できる免許の取得に時間とコストがかかるようになったが、AT限定免許の教習が主となり、最短であれば4時間の教習で限定解除できるようになったので、MTに乗れる普通免許の取得自体は容易になったという見方もあるようだ。

MTが設定される新車は少数派であり、ストロングハイブリッドや電気自動車にはその構造上、MTの設定が考えづらいことからすると、AT限定免許を基本とする改正は納得できるといえそうだ。

それはさておき、2ペダルで運転するATが主流である現在、アクセル・ブレーキにクラッチを加えた3ペダルを操るMTの正しい運転について学ぶ機会も、このような教習がスタンダードになっている以上、減っていくはずだ。もちろん、自動車学校（自動車教習所）でMTの運転について基礎的な部分は学ぶが、前述したように4時間だけではその内容は限られる。

結果として、動画サイトなどでプロドライバーなどのインカー映像からMTの運転を学ぶことになるが、モータースポーツのドライビングをそのまま真似ると、公道走行においては正しくない運転スタイルを学んでしまうこともある。

たとえば、インカー映像ではシフトノブに左手（右ハンドルの場合）をのせている状態を見ることが多いという印象があるのではないだろうか。助手席側にカメラを置いて撮るときに、左手がシフトノブを握っていると、いわゆる”映え”て見えるし、MTを運転しているのであればシフト操作をしている瞬間を切り取りたくなるものだ。

ただし、MT車を運転しているとき、常に左手がシフトノブを握っていると理解してしまうのは間違いのもとだ。

MT車で走っているとき、シフトレバーは微妙に振動していることが多い。シフトノブを手で押さえてしまうと、その振動が腕に伝わってくるし、さらにシフトレバーが揺れることで逃がしていた力が、トランスミッションの部分を傷めてしまうこともある。

シフト操作の準備として、事前にシフトノブに手を置くことはスムースなドライビングにつながるが、高速巡航などシフト操作が不要なときまでシフトノブに触れているメリットはない。MT車であっても、ステアリングを両手で保持するというスタイルが基本であると理解したい。

間違った操作はクラッチを痛める原因に

同様に、スポーツドライビング映像などで足もとの操作を映すときは、シフトチェンジの前後で左足がクラッチペダルを操作する瞬間を切り取ることが多い。こうした映像ばかり見ていると常に左足をクラッチペダルにのせているように思ってしまうかもしれないが、常時クラッチペダルに左足をのせておくのはオススメしない。

たしかにクラッチペダルに触れない位置で、いつでもクラッチペダルを操作できるよう左足を準備しておくのは素早い対応ができるし、それ自体はクルマに悪影響を与えることはない。しかしながら、左足がクラッチペダルを少しでも踏んでいる状態は、「クラッチの引きずり」といってクラッチを傷めるNG行為とされている。

シフト操作を伴わない走行中にクラッチペダルを踏んでしまうと、半クラッチといって駆動系をわざと滑らせることになってしまう。そうすると、クラッチディスクの摩擦材が減ってしまい、クラッチ全体のライフが短くなってしまうからだ。

基本的にクラッチの摩擦材は駆動力をつなぐときに消耗するわけで、自らクラッチ交換のサイクルを短くする必要はない。厳密には、クラッチペダルの遊びの領域であればクラッチディスクは傷まないかもしれないが、その領域を微妙にコントロールできるのでなければ、シフト操作をしないときは左足をフットレストなどに置くといいだろう。

シフトチェンジのとき以外はクラッチペダルの操作は不要と書くと、「ドリフトなどではキッカケづくりや姿勢コントロールのためにクラッチペダルを操作しているのを知らないのか」という指摘があるだろう。

たしかに、ドリフト的なドライビングでは、クラッチ蹴りといってアクセルを踏んだ状態で突然クラッチを切ってつなぐことでリヤタイヤの滑り出しを生んだり、連続してペダルを揉むようにクラッチ操作することで駆動力やパワーバンドを適正化して、ドリフト姿勢をコントロールするといったテクニックは存在する。

ただし、これらはドリフトというある意味で特殊な走らせ方において必要なテクニックであって、駆動系にかかる負担は大きい。公道走行で真似をするのは百害あって一利なしだ。

レースのスタートシーンやドリフト走行で見かけがちな、エンジン回転を上げて、スパーンと唐突にクラッチを繋ぐようなドライビングもクラッチの寿命を縮めてしまう。

愛車を大事にしたいのであれば、スポーツドライビング映像を安易に真似するのではなく、あくまで極限の状態に適した運転であることを念頭に置いて、そうした映像を楽しみたい。

基本的に、発進時にはエンジン回転をあまり上げないようにしてクラッチをつなぎ、加速中のシフトアップにおいては半クラッチの時間を短くするよう素早くつなぐとクラッチは傷みづらい。クルマを大事にしようと慎重になりすぎて、半クラッチを多用してしまう人もいるようだが、そうした運転はクラッチディスクの消耗を早めてしまいがちだ。

また、減速時のシフトダウンでエンジン回転を合わせずにシフト操作をすると、エンジン、クラッチともに負担がかかるので、初心者は無理にシフトダウンしないことをオススメしたい。最初のうちは、ブレーキで減速して停止する前に余裕をもってニュートラルにするようにするといいだろう。