きのうは全国的に秋晴れとなりましたが、きょうは太平洋側を中心にすっきりしない天気となるでしょう。雨の要因は日本の南にのびる前線。あすにかけて前線上に低気圧が発生し、日本の南を通過するため、太平洋側を中心に雲が広がりやすく、雨の降るところがありそうです。

特に午前中を中心に沖縄や奄美に活発な雨雲がかかるでしょう。沖縄本島地方では激しい雨の降る所がある見込みで、雨雲の発達の程度によっては警報級の大雨となるおそれがあります。あす午前6時までに予想される24時間降水量は多い所で、沖縄本島地方で100ミリとなっています。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。

また夜にかけて、西日本の太平洋側にも雨雲が流れ込むところがありそうです。東海や関東も雲が広がりやすいですが、関東地方は昼前まで晴れ間が出るところもあるでしょう。一方、日本海側や北日本はおおむね晴れそうです。

今夜は満月。地球と月が今年最も近づき、一番大きく見える“スーパームーン”。今夜は日本海側や北日本で晴れてお月見チャンスとなりますが、関東から西の太平洋側では曇りや雨のところが多く、お月見は難しいかもしれません。関東地方は午後から次第に雲が増え、夜遅くにかけて雲の多い状態が続きますが、雲の隙間からお月見チャンスを狙ってみてください。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌：14℃ 釧路：14℃

青森：18℃ 盛岡：16℃

仙台：17℃ 新潟：19℃

長野：17℃ 金沢：20℃

名古屋：18℃ 東京：17℃

大阪：20℃ 岡山：19℃

広島：20℃ 松江：20℃

高知：22℃ 福岡：22℃

鹿児島：22℃ 那覇：26℃

きのうより気温の高いところがほとんどで、西日本では20℃を超えるところが多いでしょう。過ごしやすくなりそうです。一方、東京はきのうより少し低く、11月中旬並みの気温でしょう。日中は日差しも少ないのでひんやり感じられるかもしれません。きょうは日中も上着があるとよさそうです。

あすは、日付が変わったくらいから東日本の太平洋側にも雨雲がかかってくるでしょう。関東地方でも通勤通学の時間帯、雨のところがありそうです。午後は次第に雨雲が抜けていき、天気は回復に向かうでしょう。その後、土曜日にかけて全国的に秋晴れが続きそうです。空気の乾燥した状態も続きますので、火の取り扱いなどにお気をつけください。