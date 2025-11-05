「マリーン・ワン」の窓の外を見ると...

ジョージ・グラス駐日米国大使は2025年10月29日、東京上空を飛行するアメリカ大統領用ヘリコプター「マリーン・ワン」に乗ったドナルド・トランプ大統領と、窓の外に見える景色を公式Xに投稿。既に450万回以上表示され、大きな注目を集めています。

【画像】これがトランプ大統領をニッコリさせた「粋なライトアップ」です

「マリーン・ワン」とは機種名ではなく、アメリカ大統領を乗せた際の海兵隊機のコールサイン（無線の呼出符号）です。

今回公開された写真は、トランプ大統領が横須賀基地から移動した際、「マリーン・ワン」の機内で撮影されたもの。「USA」と書かれたキャップを被ったトランプ大統領と、窓の外には、星条旗カラーにライトアップされた東京タワーが写っています。

この投稿に対しては「いい写真を撮っていただけてよかったです」「また来てね」「グラス大使もお疲れ様でした」「トランプ大統領は優しい顔をしていますね」など、賞賛の声が多く寄せられています。

なお、トランプ大統領の来日に伴い、東京タワーだけでなく、東京スカイツリーや都庁も星条旗カラーにライトアップされました。