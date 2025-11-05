『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』竹財輝之助、国会議員役で登場 ネット騒然「ラスボス感」「違う路線のクズ夫」（ネタバレあり）
齊藤京子と水野美紀がダブル主演する火ドラ★イレブン『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（カンテレ・フジテレビ系／毎週火曜23時）の第5話が4日に放送され、国会議員役で竹財輝之助が登場すると、ネット上には「一気に不穏」「すごいラスボス感」「今までと違う路線のクズ夫」といった声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】にらみ合うレイコ（齊藤京子）と沙織（新川優愛）
ママ友たちの心を操り、優奈（大友花恋）に攻撃を向けさせる沙織（新川優愛）の非道なやり口を由紀子（水嶋凜）から打ち明けられた玲子（水野）＝レイコ（齊藤）は、改めて沙織を奈落の底に突き落とそうと誓う。
そんな折、レイコは元夫で優奈の父・井上健司（津田寛治）を見かける。健司は優奈が幼いころ、勤めていた会社の金を横領した上、社長を殺害した罪で逮捕され、長らく刑に服していた。
今でも健司が罪を犯したことが信じられないレイコ。そんな彼女に成瀬（白岩瑠姫）は「あんたの元旦那の事件について調べた」と切り出す。健司が勤めていた會龍建設には裏金や政治家との癒着などの“噂”があると告げ、その政治家が沙織の夫・新堂幹久だと断言する。
レイコも予想しなかったつながりが明らかになる中、不敵な笑みを浮かべて會龍建設社長と酒を酌み交わす幹久の姿が映し出されると、ネット上には「なんか壮大な事件になってきた」「闇深いな」「一気に不穏で複雑だ〜」などの反響が続出。
また、本作のキーパーソンとしてついに登場した新堂幹久を演じる竹財にも「すごいラスボス感」「今までと違う路線のクズ夫にドキドキ」「なんか今までとは違うクズでこれまたいい！」といった投稿が相次いでいた。
