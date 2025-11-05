◆東京六大学野球秋季フレッシュトーナメント第２日 Ａブロック▽早大９―１法大＝７回コールド＝（４日・神宮）

早大は法大に大勝し、快勝発進した。「３番・捕手」でスタメンマスクをかぶった尾形樹人（２年＝仙台育英）は７回コールドを決めるグランドスラムを右翼ポール際にたたき込み、「打てる捕手」としての実力を見せつけた。

フルスイングで試合に終止符を打った。５−１で迎えた７回裏２死満塁。尾形は内角ストレートを振り抜き、ライトポールまで運んでいった。コールド勝ちを決めるグランドスラム。仲間の祝福に笑顔を見せた。

「うまく捉えたっていうよりは、スイングの強さで持っていったっていう。本当だったらもっと高く上がるはずなんですけど、ドライブ気味の打球だったかなと思って」

仙台育英では２年夏に優勝、３年夏に準優勝へと導いた「勝てる捕手」。早大入学後の２年間を「とにかく土台作りだと思って、守備やバッティングのレベル上げて、次の３年生シーズンに向けて頑張ろうっていう考えでやってきました。新チームも始まってるんで、自分が中心となって、やっていかないと」と確かな自覚を口にした。

目標は西武のドラフト１位、明大の小島大河捕手（４年＝東海大相模）だ。「自分と同じ右投げ左打ちの小島さんがいたので、同等かそれ以上の選手になれるように頑張っていきたいなと思います」と尾形。この日の弾道を見る限り、「打てる捕手」として飛躍を遂げる日は近い。（加藤 弘士）