トランプ米大統領は10月30日、韓国の原子力潜水艦建造を認める考えを示した。この決定に韓国は沸き立った。進歩系与党「共に民主党」の鄭清来代表がSNSで「我々の宿願」と喜べば、保守系の朝鮮日報も31日付朝刊のヘッドラインで「原子力潜水艦建造 30年の宿願かなう」と伝えた。ただ、日本の防衛関係者からは一斉に疑問の声が上がった。果たして韓国の原潜保有の夢は実現するのか。

【画像】すでに国産化されている韓国海軍の3000トン級潜水艦「申采浩（シン・チェホ）」



10月29日、韓国で行われたAPECにて会談に臨むトランプ米大統領（左）と李在明大統領 ©時事通信社

韓国の国会で繰り返されてきた「原潜必要論」

「北朝鮮が核兵器を搭載した戦略原潜を建造しようとしている。追尾するためには、我々も原潜を持たなくてはならない」。これがこの10年ほど、韓国の国会で繰り返されてきた「原潜必要論」だ。

韓国海軍が保有する通常動力型潜水艦は、水中速度20ノット（時速約37キロ）程度で、電池に充電するため、たびたび海面の上にシュノーケル（吸気筒）を出してディーゼル発電機を使う必要がある。敵艦船を長時間追尾することに限界があるうえ、敵が発射した魚雷から逃げ切るのにも限界を伴う。これに対し、原潜は水中速度30ノット（時速約55キロ）以上の高速で制限もなく長時間連続で航走できる。補給や整備を考えあわせても、潜航したまま数カ月単位での連続作戦行動も可能だ。

一見、説得力がありそうな主張だが、防衛省幹部のA氏とB氏は「戦略も戦術も見えない無責任な主張」と切り捨てる。

まず「戦略」だが、原潜を保有する目的には大きく分けていくつかある。潜水艦発射弾道ミサイル（SLBM）を搭載して「本国が核攻撃に遭っても、残存した原潜から報復核攻撃ができる状態にしておくことで、敵の核攻撃を抑止する」という第2撃能力で核抑止を機能させる（戦略原潜）、敵の水上艦などを攻撃したり戦略原潜を追尾したりする（攻撃原潜）、巡航ミサイルで地上を攻撃する（巡航ミサイル原潜）などだ。韓国の場合、核兵器を搭載した戦略原潜を目指しているわけではない。

では、韓国軍は原潜が必要とされるほどの広大な海域での行動や、長期間の連続潜航が要求される作戦環境に置かれてきたのだろうか。「そんなことはない」とA氏もB氏も口をそろえる。一般的に、東アジアの「潜水艦行動海域図」を考えた場合、海自潜水艦が日本海から東シナ海と南シナ海の北半分くらい、豪州軍潜水艦が豪州から南シナ海の南半分くらいを受け持っていると言われる。その全体を米軍原潜が機動的にカバーすることで、中国軍の動きににらみを利かせている。

こうした同盟国間での「ウォーター・スペース・マネージメント」は極秘事項になっているが、少なくとも韓国軍潜水艦が中国を抑止する活動に加わっているという事実はなさそうだ。A氏は「韓国軍が独自に中国軍を監視しているということもない。日本を監視しようとすれば、米軍に怒られる。結局、朝鮮半島沿岸部で北朝鮮を監視しているに過ぎないのが現実だろう」と語る。

潜水艦の運用戦術に限界…照合データの不足も

米軍はこうした事情もあり、韓国軍の潜水艦保有に協力してこなかった。韓国はドイツと技術協力し、潜水艦を取得するに至った。当初は、シームレスな船体づくりやスクリューの構造に問題があり、雑音がひどく出るなどの苦労も味わったとされる。

だから、潜水艦を運用する「戦術」にも限界がある。A氏は「韓国軍潜水艦が日常的に（九州から台湾、フィリピンを経て南シナ海を囲むように延びる）第1列島線を越えて活動しているという話は聞いたことがない。おそらく、潜水艦の運用に必要な潮流や塩分濃度、海溝などのデータを保有していないだろう」と語る。原潜というスーパーカーを手に入れても、運転するために必要な地図を持っていないという意味だ。潮流や塩分濃度のデータがなければ、ソナー（水中音波探知機）がどのように反響するのかわからず、効果的な運用ができない。

B氏は「潜水艦で潜水艦を追尾するという発想自体、潜水艦のことを知らない人の考え方」と指摘する。「潜水艦とは本来、音を出さないのが前提。海中に設置したハイドロフォンや対潜哨戒機、水上艦などが集める情報を総合的に分析するのが正しいやり方」と語る。

韓国軍もP8哨戒機は保有しているが、海自が保有する、対潜哨戒機P3Cが得た情報が蓄積された対潜水艦戦作戦センター（ASWOC）の存在は確認されていない。海自はハワイの米インド太平洋軍司令部とも連動し、潜水艦の種類や行動などを詳細に分析できる。韓国軍の場合、せっかく音を拾い集めても、それが何なのかを照合できるデータが足りないわけだ。

B氏は「原潜は通常動力型潜水艦よりもコストが7〜8倍以上かかるうえ、補給や整備する施設、人材育成に莫大な費用がかかる。半島沿岸部を警戒するなら、通常動力型潜水艦を複数運用すれば十分だろう」と話す。

韓国が原子力潜水艦に執着する理由とは

では、韓国はなぜ原潜に執着するのか。考えられる理由は2つある。ひとつは、主に進歩系勢力にみられる「自主国防」への願望だ。過去、金大中・盧武鉉両政権時代、韓国海軍は「ブルー・ウォーター・ネイビー」を標榜し、海自が持つ大型輸送艦、イージス艦を韓国にも導入しようと躍起になった。2つ目は、李在明大統領が29日の米韓首脳会談で語ったように、「原潜用の核燃料が欲しい」ということかもしれない。米原潜は、約30年とされる稼働期間中、一度も炉心交換をしない代わりに、核爆弾に転用できる高濃縮ウランを使っている。B氏は「高濃縮ウランを扱う機会を得て、技量や経験を積み、将来の核保有に備えたいのではないか」と語る。

いずれにしても、軍事的な合理性を無視した政治主導の頭でっかちな議論とも言える。A氏は「シビリアンコントロールが行き過ぎた結果だ」と語る。韓国では長きにわたった軍事独裁政治への反省から、政治が強力に軍をコントロールしている。「軍人が政治家のご機嫌を伺わざるを得ない」（A氏）とされるからだ。

米国には国外への核拡散を厳格に制限した原子力法がある。だから、過去の歴代米政権は韓国の原潜保有に慎重だった。米韓原子力協定や核不拡散条約（NPT）との調整も必要だ。トランプ氏は韓国の造船能力を米国のものにする対価として、軽く考えたのかもしれないが、おおよそ実現できるとは思えない。

結局、北朝鮮や日本、台湾などにある原潜待望論を刺激し、東アジアの戦略環境をかき乱しただけの結果に終わる可能性が高い。

（牧野 愛博）