今回の撮影は、軽トラの荷台を自由にカスタマイズしてくれる「Lanps（ランプス）」が主催するキャンプイベント。同社が拠点を構える岐阜県高山市の近く、ひだ舟山スノーリゾートアルコピアで開催され、車中泊仕様、お仕事仕様、災害支援仕様など、さまざまなスタイルの車両が集まりました。





オーナーのプロフィール

それでは個性的にカスタマイズされたLanpsオーナーの車両を紹介していきましょう！

お名前：ランヒロさん（株式会社Lanps代表）

年齢：50代

車両名：ダイハツ・ハイゼットジャンボ（Lanpsデモ車両）

年式：2024年式

型式：S510P

主な使用シーン：ビジネス

Lanpsユーザーは現在何人くらい？

「Lanpsのユーザーさんは国内で1,000名以上、海外で1名いらっしゃいます。海外のお客さんはオーストラリアで鉄板焼きのキッチンカーをやっていますよ。



カーゴボックス事業を始めて9年目。認知度はまだまだですが、ありがたいことにクチコミでLanpsの製品を知ってくれるお客さんが増えて、お問い合わせをいただいています」

どんな用途にLanpsのカーゴボックスはオススメ？

「お客さんの数だけ用途がありますので、皆さんが思うように使ってもらえるとうれしいです。

ただ、開発当初は農業の方々に向けたモノだったんですよ。農作業はもちろんですし、直販できる場としても使えます。今人気が高い用途は、車中泊や大工さんの仕事用車両ですね。

災害時の緊急車両として活用していただくなど、人々の生活の役に立つカスタムも多いですよ」

Lanpsカーゴボックスの推しポイントは？

「フレームもパネルも軽量なアルミでできているところです。

鉄だと重いうえに、雪国で使うと塩カルで錆びてしまいますから素材選びは気をつかいました。

また、パネルは頑丈で密閉性も高いんです。パネルに断熱材を入れられますので、3面を閉じた状態でサーキュレーターを回せば保冷車両としても使えます。

カーゴボックスの上に人が乗れるようカスタムもできます。そこにテントを立てたり、花火大会の特等席を作ったりと、いろんな使い方ができます」

デモ車両はどんなカスタムを？

左側には引き出し付きのベッドを設置しています。上の荷物を片付ければ大人1人が十分に寝られるスペースがあります。右側も同じくスペースがありますので、2人が寝られますね」

「プロジェクターを設置して大画面で映像を楽しめるようにしています」

「ベッドの下には収納スペースがありますので、上手に使えばに室内をかなりスッキリを整頓できます」

「ベッドの下にはスライド式のパネルがあり、この車両は焼き肉ができるプレートを設置しています笑」

カーゴボックス以外のカスタムは？

足まわり

「足は5インチアップして、ホイールは4インチアップの16インチに変更しています。この車両は前後とも同じ車高ですが、Lanpsのお客様の中には荷物を載せた状態（後ろ下がりの姿勢）を想定してフロントを下げる方が多いですね。」

デモ車両について

「このデモ車両はイベント会場などで出展しています。ぜひ見に来てください」

Lanpsおすすめカスタムは？

「パネルの断熱材です。

サーキュレーターやヒーターを使えば、夏でも冬でも外気温と比べて10℃くらい変わりますよ」

軽トラの荷台が“使える空間”に進化する

話題の「ランプス」とは？

「ランプス（Lanps）」は、軽トラックの荷台に取り付ける多機能カーゴボックスを製造・販売している日本の企業だ。

同社の「カーゴボックス」は、アルミとステンレスを用いた軽量かつ高耐久な構造が特徴。三方のパネルが開閉できる設計により、荷物の積み下ろしが格段にしやすく、開いた外板は日除けや雨除けとしても活用できる。アウトドアや車中泊、農業、建築業といった幅広いシーンに対応しており、まさに“使える荷台”を実現する装備といえる。

サイズは3タイプ、カラーは7色から選択可能で、オプションも豊富。価格は39万500円からとなっており、全国の代理店やDIYでも取付が可能だ。詳細は公式サイトをチェックしてほしい。

Lanps（ランプス）の公式サイトはこちら！

【ランプス プライスリスト】

タイプ ランプス1960 ランプス2050 ランプス2100 荷室間口高さ 約1190mm 約1280mm 約1330mm 価格 39万500円 42万1300円 45万6500円

※対応：ダイハツ・ハイゼットトラック&ハイゼットトラックJumbo、スズキ・キャリイ＆スーパーキャリー（ランプス1960は不可）、ホンダ・アクティをはじめ、軽トラックをフルカバー