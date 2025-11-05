小物にも個性と遊び心を！【ペルケ】のレディース財布が女性の気分を上げる！Amazonで販売中！
大人かわいいを叶える！【ペルケ】のレディース財布で魅せる上質な日常スタイル！Amazonで販売中！
がま口部分のアクリル玉がかわいい2つ折り財布。本体は山羊革を使用しふんわりした手触りがポイント。がま口とは別にファスナー付きポケットもあり、カード入れも豊富にあるので収納力のある2つ折り財布。
アクリル製の丸いがま口がアクセントになったデザインで、大人かわいいスタイルを演出する。
山羊革を使用した本体は、柔らかく手に馴染む質感が魅力で、使うほどに風合いが増す。
がま口とは別にファスナー付きポケットも備えており、小銭や小物の収納がしやすい。
カードポケットも複数備え、コンパクトながら実用性を兼ね備えた2つ折り財布となっている。
