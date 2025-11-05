2025年10月期の実績は？

日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は、2025年10月期の新車販売台数（速報値）を発表した。

日本自動車販売協会連合会がまとめた登録車の2025年10月期の新車販売台数は、前年同月比4.3％減の24万7883台と4カ月連続でのマイナス。



一方、全国軽自動車協会連合会がまとめた2025年10月期の軽自動車の新車販売台数は、同2.9％増の14万7306台と4カ月ぶりのプラスを達成する。

結果として、トータルでの2025年10月期の新車販売台数は同1.8％減の39万5189台と4カ月連続で前年実績を下回った。

登録車の2025年10月期のブランド別新車販売台数

前年実績を上回ったのは、前月と同様にスズキ（前年同月比51.4％増の1万7221台）と、新車効果によってプラスを回復したレクサス（同20.9％増の7987台）の2ブランドのみ。

対して、マツダ（同31.2％減の8071台）、スバル（同8.1％減の7001台）、三菱自動車（同1.6％減の3529台）は前月のプラスからマイナスに転じ、またトヨタ自動車（同5.6％減の12万7409台）やホンダ（同2.3％減の2万8634台）、日産自動車（同28.8％減の1万5913台）、ダイハツ（同24.5％減の2180台）は前年実績割れが続いた。

一方で貨物車のブランドは、いすゞ自動車（同6.9％増の5749台）が前月のマイナスからプラスに転じ、またUDトラックス（同9.1％増の1031台）はプラスを継続。

対して三菱ふそう（同2.2％減の2928台）は前月のプラスからマイナスに変わり、また日野自動車（同26.4％減の2542台）はマイナスが続いた。

10月期の新車販売概況と今後 軽自動車の2025年10月期のブランド別新車販売台数

前年同月比で30.2％増の5万7817台を記録したダイハツが、22カ月連続ぶりのシェアトップに就く。

21カ月連続で首位を守っていたスズキは、同4.8％減の4万6734台にとどまって第2位に陥落した。また、ホンダは同15.1％減の2万326台、日産自動車は同10.8％減の1万1790台、三菱自動車は同27.4％減の4449台と、前年実績割れが続く。



一方、OEM供給を受けるブランドではトヨタ自動車が同6.1％増の2080台、スバルが同0.9％増の1399台とプラスを継続。対してマツダは、同11.4％減の2686台とマイナスが続いた。

2025年10月期の新車販売概況について

業界団体の関係者は、「新車販売に関して2025年度の後半はマイナスが続いているものの、8月期の前年同月比8.3％減をピークに、9月期は同2.4％、そして10月期は1.8％減と、その数値はわずかながら縮小傾向にある。とくに軽自動車は、ダイハツの伸長もあってプラスを回復した」と解説する。

今後の動向に関しては、「市場の新車の購入意欲は底堅く推移しているものの、景気動向調査では消費などで弱さが見られると指摘しており、また秋に入って食品や飲料品の値上げが3000品目以上にのぼることから、新車販売市場は予断を許さない状況が続く。

原材料費や輸送費などの高騰に伴う車両価格の相次ぐ値上げや、消費者のクルマに対する低価格志向が強まっていることも、トータルで見るとリスク要因」と指摘した。