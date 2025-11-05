オランダに拠点を置く中国資本の半導体メーカー「ネクスペリア」をめぐり、中国とオランダの間で対立が深まり、半導体の供給が滞るなどの影響が出ています。

こうした中、アメリカのホワイトハウスは1日、米中首脳会談を受け、中国側がネクスペリアの中国国内の工場から半導体の輸出を認めることで合意したと明らかにしました。

中国側もオランダへの非難を続けながらも条件付きでの輸出を認める声明を出していて、今後、懸念されていたサプライチェーンへの影響が解消されるのかが焦点です。

◇◇◇

一連の問題の発端は、ことし9月末、オランダ政府が「オランダおよびヨーロッパにおける重要な技術的知見や生産・開発能力の保全に対する差し迫った重大な脅威がある」など経済安全保障上の懸念があるとして、ネクスペリアをオランダ政府の管理下に置いたことです。

オランダ政府はネクスペリアのCEOが外国へ「製造能力や財務資源、知的財産権を不適切に移転した」と指摘していて、オランダ政府の管理下に置くことで「企業保全のために不適切な決定を差し止めることができる」としています。

また、この介入とは別に、オランダの裁判所もネクスペリアのCEOに対して職務停止の処分を下しました。

こうした対応を受けて中国政府は先月、報復措置としてネクスペリアの中国にある工場からの半導体輸出を禁止することを発表。ネクスペリアの半導体は欧米などで自動車の製造にも使われていて、ホンダはメキシコの工場での四輪車の生産停止に追い込まれるなど、自動車のサプライチェーンへの影響に懸念が広がっていました。

こうした中、先月末に行われたアメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席の会談で、ネクスペリアをめぐる問題も議題となりました。

アメリカのホワイトハウスは1日、首脳会談に関するファクトシートを公開し、中国側が「ネクスペリアの中国国内工場からの貿易再開を確保するための適切な措置を講じ、重要なチップの生産を世界へ供給できるようにする」ことで合意したと明らかにしました。

一方、中国商務省は「オランダ政府が企業の内部に対して不当な干渉をしたことが、現在の世界的な供給チェーンの混乱を招いた」とオランダ側を非難した上で、「中国は責任ある大国として、国内外の供給チェーンの安定を十分考慮する。我々は企業の状況に応じて、条件に合致する輸出案件に対しては免除措置を講じる」として、条件付きで輸出を認める方針を示しています。

ただ、中国商務省の報道官は「オランダは一方的かつ身勝手な行動を続けており、問題解決に向けた具体的な措置を講じていない。企業への内政干渉を止め、ネクスペリア問題に建設的な解決策を見出すことを期待している」とも述べていて、オランダ側に対応を求める姿勢を強調しました。

輸出再開への動きを受けて、ある大手自動車メーカーは「代替品の確保などできるだけ影響を避けようとしているが、今回の件が解決するのが望ましい。輸出再開と言っても実態として好転するかわからないのですぐに喜べる感じではなく、引き続き状況を見極めていきたい。」としていて、今後はサプライチェーンへの影響が解消されるのかが焦点となりそうです。