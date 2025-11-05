女優永野芽郁（26）のマネジャー公式Xが5日までに更新。2026年度カレンダーの販売を告知した。

「2026年オフィシャルカレンダー解禁 今回のカレンダーは『一緒に過ごす“春夏秋冬”』をテーマに制作！四季折々のスタイリングや、多彩なシチュエーションをぎゅっと詰め込みました」と書き出した。

そして「今年も本人、スタッフの拘りがたくさん詰まった特別なカレンダーとなっております 是非この機会にチェックしてみてください」とPRし、2枚の写真を公開した。

この投稿に対し「やっぱりかわいい」「さっそく予約しました！」「ほんとに待ってました ありがとうございます…絶対買います！」などと書き込まれていた。

永野は4月23日、「週刊文春」で俳優田中圭（41）との二股不倫疑惑などを報じられた。永野は主演映画「かくかくしかじか」（関和亮監督）公開初日の5月16日に東京・丸の内ピカデリーで、メディアを入れない形で行われた初日舞台あいさつに登壇。「このたびはお騒がせし、関係者にご迷惑をおかけして、すみません」と涙ながらに謝罪した。

自身のSNSでは7月28日（日本時間29日）、カナダ・モントリオールで開催された第29回ファンタジア映画祭シュバル・ノワールコンペティションに出品された主演映画「かくかくしかじか」上映会に、原作者・東村アキコ氏とともに登壇したことを報告している。