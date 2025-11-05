高市早苗首相が本格的な外交をスタートさせた。就任から間もないため不安視されたが、無難に滑り出した。

日本は同盟国の米国のみならず、中国や韓国などとバランスの取れた外交を展開する必要がある。分断と対立が目立つ国際社会を結束に導く努力も求められる。

高市氏は米国のトランプ大統領との会談で、日米協力の重要性を再確認した。

中国の習近平国家主席とは日中の共通利益を拡大する戦略的互恵関係を推進し、建設的で安定的な関係を築くことで一致した。

韓国の李在明（イジェミョン）大統領との会談では、日韓関係を未来志向で発展させ、首脳同士が頻繁に往来するシャトル外交の継続に合意した。

外交経験が少ない高市氏が「安全運転」に徹したこともあり、いずれも良好な初顔合わせだったようだ。ただ大きな成果はなく、2国間の問題点に変わりはない。

米国とは、高関税措置への対応や安全保障協力の拡大といった課題が控える。

中国、韓国との間には歴史認識や領土といった難題が残されている。両国では高市氏を「タカ派の政治家」と警戒する見方が根強い。高市政権は対立の火種を適切に管理する必要がある。

その一つは高市氏がこだわりを持つ靖国神社参拝だ。首相就任前は靖国参拝について「適時適切に判断する」と述べ、就任後の秋の例大祭は参拝を見送った。中韓はこの判断を評価している。

一国会議員と首相では影響力の大きさが違う。中韓の無用な反発を招かぬように、言動には細心の注意を払わなくてはならない。

高市氏が防衛費増額や安全保障関連3文書改定を前倒しする方針を表明したことに対し、とりわけ中国は警戒を強めている。対立がエスカレートするのを防ぐには首脳が対話を重ね、意思疎通できる関係づくりが欠かせない。

隣国である中韓とは経済活動が密接で、国民の交流も活発だ。それぞれの国民が「戦略的互恵関係」と「未来志向の関係」を実感できる成果を追求してもらいたい。

核・ミサイル開発を進める北朝鮮との間には、長年の懸案である日本人拉致問題が横たわる。高市氏は金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記との首脳会談に意欲を見せている。その実現にも米韓の理解と協力が不可欠だ。

高市氏は「世界の真ん中で咲き誇る日本外交」を掲げている。国際社会の結束のために、積極的に行動する意味であれば賛同できる。

戦後80年、日本外交は国連中心を柱の一つとしてきた。トランプ米政権が自国第一主義を強め、揺らぎが見える多国間協調に日本が果たす役割は大きい。

世界の緊張緩和への貢献も期待されている。核軍縮には日本ならではの外交力が発揮できるはずだ。