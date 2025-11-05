¡ÎÂçÊ¬¸©¡ÏÆüÅÄ¾¦µÄ½ê²ñÆ¬¤ËÀ¥¸Í»á¡¡¡Ö²ñ´Û·ú¤ÆÂØ¤¨¤Ê¤É²ÝÂê¤Ë¡×
¡¡ÆüÅÄ¾¦¹©²ñµÄ½ê¤Ï4Æü¡¢ÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»ÔÆâ¤ÇÎ×»þµÄ°÷Áí²ñ¤ò³«¤¡¢¿·²ñÆ¬¤ËÉû²ñÆ¬¤ÎÀ¥¸Íµü°ìÏº»á¡Ê65¡Ë¡áÆüÅÄÌÚºà¶¨Æ±ÁÈ¹çÍý»öÄ¹¡á¤òÁªÇ¤¤·¤¿¡£Ç¤´ü¤Ï3Ç¯´Ö¡£
¡¡À¥¸Í»á¤ÏÆüÅÄ»Ô½Ð¿È¡£Ê¡²¬¸©¤Î¾¦¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¸å¡¢1989Ç¯¤Ëµ¢¶¿¤·¡¢À¥¸ÍÀ½ºà¤ËÆþ¼Ò¡£2004Ç¯¤«¤é¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡£ÆüÅÄÀÐÌýÈÎÇä¡¢¥Á¥Ã¥×À½Â¤¤ÎÆüÅÄ½½¾ò¤Î¼ÒÄ¹¤â·óÇ¤¤¹¤ë¡£08Ç¯¤Ë¤Ï¼Ò²ñ¿ÍÆÃÊÌÏÈ¤È¤·¤ÆÅìÂçÂç³Ø±¡ÇÀ³ØÀ¸Ì¿²Ê³Ø¸¦µæ²Ê¤Î½¤»Î²ÝÄø¤Ç³Ø¤Ó¡¢13Ç¯¤Ë¤ÏÇÀ³ØÇî»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡À¥¸Í»á¤Ï¡Ö60Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾¦¹©²ñ´Û·ú¤ÆÂØ¤¨¤Ê¤É¡¢Âç¤¤Ê²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿°ìÊý¡¢¡Ö¿·µ¬¤Î²ñ°÷¤âÂ¿¤¯¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡²ñÆ¬¤ò3´ü9Ç¯Ì³¤á¤ÆÂàÇ¤¤·¤¿½½»þ¹¯Íµ»á¡Ê78¡Ë¤Ï¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Î3Ç¯´Ö¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¾¦ÉÊ·ôÈ¯¹Ô¤ä¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¤È¡¢²ñµÄ½ê¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤»¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ê¾²ÇÈ¾»Íº¡Ë
¿·²ñÆ¬¡¡¼ç¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê
¡Ö¸µµ¤¤Î¤¢¤ë¾¦µÄ½ê¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¿·²ñ´Û¤Ï¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯Åª¤Ë¡×
¡¡ÆüÅÄ¾¦¹©²ñµÄ½ê¤Î¿·²ñÆ¬¤Ë½¢¤¤¤¿À¥¸Íµü°ìÏº»á¤ÏÎ×»þµÄ°÷Áí²ñ¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¸µµ¤¤Î¤¢¤ë¾¦µÄ½ê¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¼ç¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡ÝÉû²ñÆ¬¤ò4´ü12Ç¯Ì³¤á¤Æ¿·²ñÆ¬¤Ë¡£¼õ¤±»ß¤á¤ò¡£
¡¡ÂçÊÑ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤¬¡¢ÀÕÇ¤¤â½Å¤¤¡£¾¦µÄ½ê¤ÏÌò½ê¤Ã¤Ý¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¡¢Á°Ç¤¤Î½½»þ²ñÆ¬¤ÏÌ±´Ö¤ÎÉ÷¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤³¤ÏÆ§½±¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¡ÝÆüÅÄ¾¦µÄ½ê¤Î²ñ°÷¤ä·ÐºÑ³¦¤Î¸½¾õ¤ò¤É¤¦¸«¤ë¤«¡£
¡¡¿Í¼êÉÔÂ¤äÊª²Á¹âÆ¤Ç¥³¥¹¥È¤Ï¾å¤¬¤ë¤¬¡Ê³Æ»ö¶È½ê¤Ï²Á³Ê¤Ë¡ËÅ¾²Ç¤Ç¤¤º¸·¤·¤¤¡£¤¿¤À¡¢´Ñ¸÷¤ä°û¿©¶È¤Î´Ä¶¤Ï²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¯¡£Ê¡²¬¤Ë¶á¤¤ÃÏ¤ÎÍø¤äÌ¡²è¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿Í¡×¡Ê¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¡Ë¤Ê¤É¤Î¶¯¤ß¤ò¡¢¾¦Çä¡¢·ÐºÑ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡¡Ý¾¦¹©²ñ´Û¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨¤¬ÅöÌÌ¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¿·²ñ´Û¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ä¿¦°÷¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯Åª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡¡Ý¤É¤ó¤Ê¾¦µÄ½ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤«¡£
¡¡ÆüÅÄ¤Î¾¦¹©¶È¼Ô¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤¿¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡Ê³Æ´ë¶È¤Î¡Ë¥µ¥Þ¡¼¥¿¥¤¥àÆ³Æþ¤Ï¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£½ë¤¤ÆüÅÄ¤é¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¾ðÊóÈ¯¿®¤·¤¿¤¤¡£¡Ê°ðÍÕ¸÷¾¼¡¢¾²ÇÈ¾»Íº¡Ë