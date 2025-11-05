2025年秋の褒章、叙勲の受章者が発表された。県内からも長年にわたり、幅広い分野で功労のあった人たちが選ばれた。

秋の褒章 県内受章者（敬称略）

▽緑綬褒章（1人）

芹川 恵69 食生活改善推進員 山鹿

▽黄綬褒章（5人）

岩本 敏則69 翔栄建設社長 南阿蘇

衛藤 洋治55 ルネサスエレクトロニクスプロセス生産技術統括部プロセス装置技術部改善推進・修理内製課長 熊本

宮田 洋志57 宮田鉄筋工業代表取締役 熊本

村上 茂64 村上茂塗装代表取締役 熊本

吉田 末春66 土地家屋調査士 熊本

▽藍綬褒章（9人）

井手 雅夫68 熊本旅客船協会長 熊本

大嶌 直樹50 熊本市消防団副団長 熊本

金 聖孝66 教誨師 熊本

後藤 秀徳74 自然公園指導員 高森

坂本 貞女79 民生・児童委員 菊陽

徳村 正俊75 保護司 熊本

日渡由紀子75 保護司 熊本

本多 常義76 保護司 天草

水野 喜弘84 元熊本市防犯協会長 熊本

秋の叙勲 県内受章者（敬称略）

▽旭日小綬章（2人）

上野 淳70 元熊本放送社長 熊本

藤原 弘71 元山鹿市議 山鹿

▽瑞宝小綬章（8人）

伊藤 敏明71 元県会計管理者 熊本

岩成 堅70 元熊本区検副検事 熊本

植村正三郎80 元天草地域医療センター院長 熊本

河野 靖71 元県病院事業管理者 熊本

坂本 峰至71 元環境省環境調査研修所国立水俣病総合研究センター国際・総合研究部長 水俣

田島 朋直73 元空自第3術科学校副校長 熊本

宮崎 昭次71 元公立高校長 熊本

山田 一義70 元熊本国税局徴収部長 熊本

▽旭日双光章（4人）

古崎 正敏70 元日本塗装工業会副会長 熊本

榊 加代子76 元県歯科衛生士会長 熊本

中村三千人70 元天草市議 天草

渡辺 賢治70 元県歯科医師会副会長 美里

▽瑞宝双光章（20人）

赤城 公徳77 学校歯科医 熊本

上田 文彰75 元日本郵政公社職員 美里

岡田 幸英72 元公立小校長 苓北

緒方 明治70 元公立高校長 熊本

久保田洋一73 保護司 熊本

末田 稔73 元公立小校長 熊本

園村 良一71 元日本郵政公社職員 熊本

谷口慶志郎70 元公立中校長 南関

寺岡 啓介76 保護司 宇城

永広 順治77 元熊本再春荘病院診療放射線技師長 熊本

中村 倫博76 保護司 八代

西口詳一郎73 元公立小校長 人吉

西山 博之70 元熊本市消防司監 熊本

渕上 寛治83 元学校医 水俣

古川 縫子89 元いずみ保育園長 上天草

古庄 敏和81 元公立小校長 山鹿

宮下 恵里64 元済生会熊本病院副院長兼看護部長 熊本

山口 義人70 保護司 熊本

山本 一樹72 元八代市消防団長 八代

吉田 俊夫74 元福岡航空交通管制部次長 熊本

▽旭日単光章（4人）

坂本 達宣75 元坂本石灰工業所代表取締役 玉東

高木 悦子92 元熊本市中央区大江校区第十町内自治会長 熊本

早川 典宏82 元県ハンドボール協会副会長 熊本

舟戸 勝也79 元球磨村農業委員会長 球磨

▽瑞宝単光章（17人）

上嶋 秀徳77 上嶋工業取締役 玉名

榎田 美代58 「鐘ケ丘ホーム」副施設長 人吉

加藤 雄二65 元阿蘇市消防団副団長 阿蘇

黄檗 呉一72 元球磨村消防団長 球磨

久保 善勝74 元八代市消防団副分団長 八代

小嶋 栄治72 元熊本市消防団分団長 熊本

佐々木茂喜64 元津奈木町消防団副団長 津奈木

沢田真由美77 民生・児童委員 熊本

田〓 泰子74 元熊本市立西里保育園長 熊本

中山奈穂子64 「しらぬい荘」介護職員 宇城

信岡富登志64 元菊池市消防団副団長 菊池

馬場 勝64 元長洲町消防団副団長 長洲

舛本 幸喜64 元天草市消防団副団長 天草

村上 隆也86 元熊本市消防団副分団長 熊本

村上 勉66 元苓北町消防団副団長 苓北

山下 康江62 「八代乳児院」看護師 八代

鷲山 弘子78 元舞原保育園主任保育士 熊本

※〓は「尻」の九が「丸」