熊本市電の安全運行に向けて再生プロジェクトを進める熊本市は、軌道や電気施設、車両の維持管理に精通した外部人材を1日付で登用した。安全統括管理者と連携し、安全対策チームや各部署を指導する。

市交通局首席審議員（部長級）に任命されたのは福島孝一郎さん（63）。長崎電気軌道（長崎市）と宇都宮ライトレール（宇都宮市）で計約40年にわたり、軌道施設や車両に関する業務など安全管理に携わってきた。現場で培ってきた知見と経験を生かし、安全管理や整備技術の現状について分析と改善を進める。

4日に辞令交付式があり、井芹和哉・市交通事業管理者は「技術管理の検証、改善と同時に、外部の有識者会議から課題を指摘された組織風土の面でもチームワークの良さや笑顔あふれる職場となるよう一緒に頑張ってほしい」と激励した。

安全運行目指し現場重視 まずは各部門に足運ぶ考え

「現場、現物、現実の『三現主義』で臨みたい」。4日に熊本市交通局に初出勤した福島孝一郎さんは、まずは各部門に足を運んで安全運行に向けた回答を探る考えを示した。

長崎電気軌道を定年退職後、2022年7月に開業約1年前の宇都宮ライトレールに入社。安全最優先で準備段階から携わった。

多様な経験から、昨年末の市電脱線を招いたレール幅の広がりについて「枕木とレールの締結がうまくいっていなかったのではないか」と推測。車両の重さを分散させる枕木と締結されているレールは、舗装の下に隠れている。「見えないからこそ、日頃から現場に足を運んでレールを点検し、変化を確かめることが欠かせない」と話す。

経験値による“物差し”が不具合を見つけることもあるといい、線路のわずかな曲がりや、パンタグラフと電線がこすれる音などに細心の注意を払うよう心がける。「運転士が感じる走行中の音の変化など情報共有も重要。その意味で人間関係、コミュニケーションが大切なんです」と説く。

「迷うんだったら現場に」。安全運行の答えは机上ではなく、現場にある。（藤崎真二）