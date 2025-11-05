¡ÎÄ¹ºê¸©¡ÏÂç¶¶»ÔµÄ¤¬½ÐÇÏÉ½ÌÀ¡¡¾¾±º»ÔÄ¹Áª
¡¡Ä¹ºê¸©¾¾±º»ÔÄ¹Áª¡ÊÍèÇ¯1·î25ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ë¿·¿Í¤ÇÆ±»ÔµÄ¤ÎÂç¶¶¾°À¸»á¡Ê50¡Ë¡á1´üÌÜ¡á¤¬4Æü¡¢Ìµ½êÂ°¤ÇÎ©¸õÊä¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£Æ±»ÔÄ¹Áª¤Ø¤ÎÎ©¸õÊäÉ½ÌÀ¤Ï2´üÌÜ¤Î¸½¿¦¡¢Í§ÅÄµÈÂÙ»á¡Ê61¡Ë¤ËÂ³¤¤¤Æ2¿ÍÌÜ¡£
¡¡µ¼Ô²ñ¸«¤ÇÂç¶¶»á¤Ï¡Ö»ÔÌ±¤ÎÀ¼¤¬¹ÔÀ¯¤ËÆÏ¤¤Ë¤¯¤¯¡¢»ÔÀ¯¤¬ÄäÂÚ¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£¾¾±º¤Ë½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼ã¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£»ÔÌ±¤¬´î¤Ö¤Þ¤Á¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤È½ÐÇÏ¤ÎÆ°µ¡¤òÏÃ¤·¤¿¡£»ÔÆÈ¼«¤Î¡Ö¤Þ¤Á¡¦¤Ò¤È¡¦¤·¤´¤ÈÁÏÀ¸Áí¹çÀïÎ¬¡×¤òÎý¤ê¡¢Áê¾è¸ú²Ì¤Ç³èÎÏ¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£´±Ì±¶¦Æ±¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê²ñ¼ÒÀßÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡Ö»ÔÌ±¤ÎÎØ¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë»ÔÄ¹¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¿¸Í»ÔÅÄÊ¿Ä®½Ð¿È¡£²£ÉÍ¹ñÎ©ÂçÂ´¶È¸å¡¢2002Ç¯¤Ë¾¾±º»Ô¸æ¿ßÄ®¤ØU¥¿¡¼¥ó¤·¡¢15Ç¯¤ËË¬Ìä´Ç¸î¡¦²ð¸î¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤äÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£¡ÊÊ¡ÅÄ¾Ï¡Ë
