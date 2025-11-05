佐賀県鳥栖市の県重要無形民俗文化財「四阿屋（あずまや）神社の御田舞（おんだまい）」が10月19日、同市蔵上町の蔵上老松神社で奉納された。田植えの所作を芸能に昇華させた豊作祈願の舞で、地元の少年たちが多彩な演舞を披露すると、境内は拍手に包まれた。

御田舞は1300年以上前に始まったとされ、かつては春に同市牛原町の四阿屋神社で奉納されていた。現在は「蔵上御田舞保存会」が中心になり、担い手を育成しながら伝統文化を継承している。

この日は園児〜高校生の30人が境内の特設舞台に上がり、くわで田を耕す「田打（たうち）」、種もみをまく「種蒔（たねまき）」、代かきをする「代踏（しろふみ）」、色鮮やかな早乙女姿で苗を植える「田童（とうど）」などを演じ、太鼓や歌に合わせて舞を披露。最後はおのを振り回す力強い鬼の舞で締めくくった。

初めて鬼を演じた鳥栖高1年の吉田洸毅さん（15）と森春真さん（15）は7月から練習を積んできた。大役を終えた吉田さんは「2人のタイミングと太鼓の音に合わせるのが難しかったが、本番を乗り越えられた」。森さんは「勉強や部活もあって大変だったが、成功できて良かった」と息を吐いた。

蔵上町区の区長でもある保存会の音成克己会長は「御田舞を永続的に残すために、町区を挙げて取り組んでいきたい」と語った。（前田絵）