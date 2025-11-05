県内の外国人が国際交流や異文化理解について発表する「第10回日本語スピーチコンテスト」（県国際交流協会主催）が10月12日、佐賀市のエスプラッツホールであった。青少年部門と成人部門に、合わせて6カ国の17人が参加。日本で受けた優しい心遣いや母国との違いを思い思いに紹介し、日本と母国の架け橋になることを誓った。

「皆さんは違うことに不安や戸惑いを感じたことはありますか」。ミャンマーから来て半年ほどになるケッ・ウェー・ウェー・ニュインさん（22）のスピーチは、こんな問いかけから始まった。来日直後で不安だったころ、勤務先の上司から「あなたのお母さんのつもりでいるから、何でも相談して」と言われ、安心したエピソードなどを紹介。「まずは隣の人に話しかけ、相手を知ろうと一歩を踏み出すこと、その小さな一歩が大きな共生社会への土台になる」と力説した。

ネパールの大学を卒業後、県内の日本語学校に通うラナマガル・ディパさん（25）は、母国でホームレスの子どもたちを支援する団体で活動していたことに触れ「ネパールと日本の子どもたちが一緒に遊び、学ぶ社会が夢」と力を込めた。

スピーチを終え、ニュインさんは「心配性でなかなかできなかったが、自分から周りの人に声をかけていきたい」、ディパさんは「無事に終えられてうれしい」と話した。（田中早紀）