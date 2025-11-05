佐賀西部広域水道企業団の臨時の企業団議会が4日開かれ、水道料金を平均約30％値上げする条例改正案を賛成多数で可決した。対象は小城、多久、武雄、嬉野の4市と白石、大町、江北の3町の計約6万1千戸。値上げは人口減少や物価高騰による経費の増大、水道管老朽化の工事費の拡大などが原因で、現在の市町で水道事業などを統合した2020年4月以来初めて。来年4月と28年4月の2段階で値段を引き上げる。

企業団は7市町のほか佐賀市の8市町で構成。佐賀市は各家庭への給水は市独自で行っているため、値上げはない。企業団によると、これまで各市町で算定方法が別々だった水道料金を国の方針を踏まえて来年度から統一する。

現在の料金は使用量に応じた「従量料金」で算出しているが、メーターボックス内にある量水器の管の大きさ（口径、直径13〜100ミリ）を8区分に分ける「基本料金」を新たに設ける。口径が大きいほど基本料金も高くなる。

一般家庭に多いメーター口径13ミリで月に20立方メートルの水を使う場合、値上げ率は最も高くなる嬉野市では53％に上る一方で、白石町と大町町では15％。7市町の平均で30％程度になるという。

赤字収支が続くため、企業団は8月に値上げ案を、各市町の首長8人で構成する企業団議会に提案しようとしたが、一部市町の反対で見送っていた。その後、水使用量の少ない利用者の基本料金を抑え、今回改正案を提出した。

議長（田島健一白石町長）と佐賀市を除き採決し、小城市と江北町が「丁寧な説明がなかった」などと反対した。田島議長は臨時会後、記者団に「それぞれ苦渋の決断だった。値上げは全国的な傾向なのでやらざるを得ない」と述べた。企業団の秀島安則事務局長は「将来世代のインフラを残すためにご理解いただきたい」と話した。（竹中謙輔）