食パン、どう食べるのが好き？＜回答数 13,551票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第343回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「食パン、どう食べるのが好き？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:食パン、どう食べるのが好き？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
電子レンジで3分！超時短フレンチトースト
【材料】（1人分）
食パン(6枚切り) 1枚
<卵液>
卵 1個
牛乳 100ml
砂糖 大さじ 1
メープルシロップ 適量
シナモンパウダー 少々
【作り方】
1、マグカップに＜卵液＞の材料を入れて混ぜ合わせ、3cm角に切った食パンを入れる。
2、食パンが＜卵液＞を十分吸ったら、ラップをして電子レンジで3分加熱し、メープルシロップ、シナモンパウダーをかける。(ヒント)電子レンジは600Wを使用しています。前日から食パンを＜卵液＞に浸しておいてもOKです。
(E・レシピ編集部)
