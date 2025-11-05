真意をはかりかねて

高市早苗政権が成立する前から霞が関は当然、その動向を見守っていた。高市氏自身、官房副長官（事務担当）や各省から迎える秘書官に誰をあてるかについては大臣や副大臣、政務官人事よりも重要視していたとされる。その人事へのこだわりは、高市氏の政策実現への意欲のあらわれと見ることもできるだろう。もっとも、首相といえども簡単に事は進まなかったようで、現在の形に至るまでにはかなりの紆余曲折があった――。

＊＊＊

【写真7枚】今にも谷間が見えそうなボディコンスーツ姿の「高市早苗氏」 “ぶりっ子ポーズ”で安倍首相にすり寄るシーンも

人事を巡っての紆余曲折は後で触れるとして、首相就任後の高市氏のある“つぶやき”が霞が関では驚きを持って受け止められているという。

高市首相

「高市氏はここ最近、“上から目線でモノを言うのはイヤだ”というニュアンスのことを漏らしたそうです。首相の立場では何を言っても上から目線にならざるを得ないわけですが、それを気にしているのか、強めの言い方になると相手が萎縮するためそうならないようにしたいという配慮からなのか……周辺も真意をはかりかねているようです。まぁ“丁寧に腰は低く”程度を心がけてのことかなと見られていますが」

と、政治部デスク。特に驚かれるようなことではなさそうなのだが……。

そんなはずないでしょ

「高市氏自身、官僚相手に主張を曲げないタイプで通ってきましたからね。それだけに、過去つきあいのあった官僚は、”上から目線はイヤ”と聞けば、驚いたり、あるいは“そんなはずないでしょ”と突っ込みたくなったりするのでしょう（笑）」（同）

もちろん「実るほど頭が下がる稲穂かな」と「君子豹変」したのなら決して悪いことではあるまい。役人への接し方について、一部で改心どころか改宗したとまで評される高市氏だが、官房副長官（事務担当）や秘書官人事についてはかなりこだわりを見せていた。

首相を支える秘書官らのスマホには常に様々な情報が流れ、官邸からの呼び出しがあれば早急に出向かなければならず、そう簡単に官邸近くを離れられない。激務かつ多くの制限を伴う職場だ。首相からの信頼感、国に奉仕するプライドを感じられなければ続けられない仕事だろう。

「官房副長官はその名の通り官房長官を支えるポジションです。政務2人、事務1人で政務は国会議員から選ばれ、事務は霞が関のキャリアから選ばれています。あらゆる情報が集中し、官房長官以上に内閣の要とされています」（同）

色んな名前があがった副長官人事

今回、事務担当の官房副長官に指名されたのは前警察庁長官の露木康浩氏（62）。安倍晋三元首相の銃撃事件の責任を取って前任の中村格氏が辞任した後を受けて長官となった人物だ。

「高市氏が当初希望したのは元総務次官の大石利雄氏（旧自治省出身）。現在72歳で自治医大の理事長を務めています」（同）

2014年夏に大石氏は総務次官となったが、同期3人が順に次官となる人事で霞が関全体を大いに驚かせたことで知られる。

「ひとことで言えば大石氏はアイディアマン。高市氏はその点を頼りにしたのでしょう。大石氏もやる気満々だったようですが、体力的な面で断らざるを得なかったと聞いています」（同）

声をかけたタイミングが大石氏の後か同時かは判然としないのだが、続いて候補となったのが宮内庁次長の黒田武一郎氏（65）だ。旧自治省に入って総務省官房長、消防庁長官、総務審議官、総務次官を歴任して2022年に退官。2023年12月から現職に就いた。

候補者の共通点

「現在の西村康彦長官は70歳で、年齢的に今年いっぱいで退官との説もあります。ここ何代にもわたって長官は次長から昇格するのが通例でしたから、次長が急にいなくなる事態は宮内庁としては受け入れがたく黒田氏の副長官就任は消えました」（同）

その他、内閣府元次官で内閣官房参与（拉致担当）の河内隆氏（68、旧自治省入省）も候補になぞらえられたが、結局、警察トップを経験した露木氏に落ち着いた。

露木氏以外はみな旧自治省出身。流れを汲む総務省での大臣経験者である高市氏に何らかの「見方」や「勘」があったのだろうか。

「そこはよくわかりません。が、高市氏は2014年9月以降２度、合わせて4年にわたって大臣を務めたので、各人についてはそれなりの評価をしていたと思います」（同）

首相には外務省、財務省、経産省、防衛相、厚生省、そして警察庁から出向する事務担当秘書官が6人いる。そのうち警察庁の秘書官人事では高市氏の“願望”が色濃く反映されたという。

「当初、警察庁は中山仁氏（52、1996年入庁）を推挙しましたが高市氏はこれを頑なに拒否。“谷滋行氏（55、1993年入庁）が欲しい”と譲らなかったようで、実際にそうなりました。自民党の治安・テロ・サイバー犯罪対策調査会による提言取りまとめの時に高市氏と接して、好印象を抱かれたそうです。谷氏はそれまで刑事局長を務め、人材豊富な93年組にあって警察庁長官・警視総監コースにのっている人物です。首相の秘書官を務めた後、局長クラスとして所属先に戻るケースはありますが、その逆ですからね。高市氏の熱い思いを感じさせる人事でした」（同）

デイリー新潮編集部