¡ÚÆÃ½¸¡¦¼ã¤¤½¤Ð¿¦¿Í②¡Û²ÐÍËÆü¸ÂÄê¤Î¸Í±£¤½¤Ð¡¡ËÜ³Ê¡Ö¼êÂÇ¤Á¡×¤¬¤Ç¤¤ë¥ï¥±¤Ï¡Ä¡¡ÅÁÅý¤Î¸Í±£¤½¤Ð¤ÎÀº¿À¤Ïº£¡Ä¡¡
Ä¹Ìî»Ô¸¢Æ²¤Î°û¿©Å¹¡£
²ÐÍËÆü¸ÂÄê¤Çº£Ç¯7·î¤«¤é¤³¤ÎÅ¹¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê¸Í±£¤½¤Ð¤òÂÇ¤Ä¿·Ìî¤µ¤ó¡£¤â¤È¤â¤È¤³¤ÎÅ¹¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡£
¿·Ìîô¥¡¹²Ú¤µ¤ó
¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ïÏ¢¤µ¤ó¤ä¥Þ¥¹¥¿ー¤Ë¤ª¶¾Çþ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¥Þ¥¹¥¿ー¤Ë¤ª¶¾Çþ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
µÜÀîÏÂÌ¦¤µ¤ó
¡Ö¡ÊºÇ½é¤Ï¡ËÉÔ°Â¤¬9³ä¡£¤À¤±¤É°ìÅÙ¤ä¤Ã¤Æ¡¢²¿¿Í¤«¤Ç»î¿©¤·¤¿¤é¤³¤ì¤Ê¤é¤¤¤±¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¿·Ìî¤µ¤ó
¡Ö¼ºÎé¤·¤Þ¤¹¡£¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤¦¤ó¡¢¥³¥·¤¢¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×
µÒ¤Ï
¡Ö¼«Ê¬¸©³°¤Î¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ëè½µ²ÐÍËÆü¤Ï¤ª¤½¤Ð¤Ê¤Î¤ÇËè½µÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤¤¤Þ¤ä¾ïÏ¢¤â¤¤¤ë¤Û¤É¤Î¼êÂÇ¤Á¤½¤Ð¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼Æó½½ºÐ¤Î¿·Ìî¤µ¤ó¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ê¼êÂÇ¤Á¤½¤Ð¤òÂÇ¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¿·Ìî¤µ¤ó
¡Ö¹â¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¤È¤¤Ë¤½¤ÐÉô¤¬¹â¹»¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤³¤ÎÉô³è¤Ï¤Ã¤ÆºÇ½é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀèÇÚÊý¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤½¤Ð¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î»Ñ¤¬¤Ê¤ó¤«¤«¤Ã¤³¤¤¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¸Í±£Ê¬¹»³°´ÑÄ¹Ìî»Ô¡¦¸Í±£¤Ë¤¢¤ë¿·Ìî¤µ¤ó¤ÎÊì¹»¡¢¡ÖÄ¹ÌîµÈÅÄ¹â¹»¸Í±£Ê¬¹»¡×¡£
¡Ö¤½¤Ð¤òÂÇ¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤½¤ÐÉô¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¸Í±£¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÐÉô¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¹¡£
¸Í±£Ê¬¹»¤½¤ÐÉô¤Ï2013Ç¯¤ËÁÏÉô¡£Æü¡¹¡¢¤½¤ÐÂÇ¤Á¤ÎÎý½¬¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬µ»½Ñ¤Î¸þ¾å¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ÐÂÇ¤Á¤òÄÌ¤·¤ÆÎéµ·ºîË¡¤ä¥Áー¥à¥ïー¥¯¤Ê¤É¤â³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
¸Í±£Ê¬¹»¤½¤ÐÉô3Ç¯¡¦Ä¹ÅÄÅí»Ò¤µ¤ó
¡Ö¡Ê¤½¤ÐÂÇ¤Á¤Ï¡Ë1Ç¯À¸¤Î»þ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¦¤Þ¤¤¤È¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2～3Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¼þ¤ê¤ÎÊý¤«¤é¤¦¤Þ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤â¤¦¤Þ¤¤¤È»×¤¦¤È¤¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÌÌ¤Çµ»½Ñ¤Ï¾å¤¬¤Ã¤¿¤«¤È¡£¡×
º£Ç¯7·î¤Ë·²ÇÏ¸©¤Ç³«¤«¤ì¤¿Á´¹ñ¤Î¹â¹»À¸¤¬¤½¤ÐÂÇ¤Á¤Îµ»½Ñ¤ò¶¥¤¦Âç²ñ¤Ç¤ÏÃÄÂÎÀï¤ÇÍ¥¾¡¤·2Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£
¹â¹»¤½¤ÐÂÇ¤Á³¦¤Î¶¯¹ë¹»¤Ç¤¹¡£
¸½ºß3Ç¯À¸5Ì¾¡¢1Ç¯À¸3Ì¾¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤½¤ÐÉô¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡Ä
¸Í±£Ê¬¹»¤½¤ÐÉô3Ç¯¡¦ÆÁ¿óÍ³Æà¤µ¤ó
¡Ö»ä¤Ï¡Ê¤½¤ÐÉô¤Ë¡ËÆþ¤ëÁ°¤«¤é¼«Ê¬¤Î¤ªÅ¹¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ç¤½¤ÐÉô¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤½¤ÐÉô¤ËÆþÉô¤·¤Þ¤·¤¿¡£½¢¿¦¤â¤ª¤½¤Ð²°¤µ¤ó¤Ë¡×
µ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¶¿ÅÚ¤¬¸Ø¤ë¡Ö¸Í±£¤½¤Ð¡×¤ÎÀº¿À¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¡Ö¤½¤ÐÉô¡×¡£ÁÏÉô°ÊÍè¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤Ï¤ª¤è¤½50¿Í¤Ç¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸½ºß7¿Í¤¬¤½¤Ð¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¿¦¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ë¤â¸Í±£Ê¬¹»¤½¤ÐÉô½Ð¿È¤Î¿¦¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæß·ÁÕÂÀ¤µ¤ó¡¢18ºÐ¡£ºòÇ¯ÅÙ¤Î¤½¤ÐÉôÉûÉôÄ¹¤ÇÁ´¹ñÂç²ñ¤ÎÃÄÂÎÀï¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
Ãæß·ÁÕÂÀ¤µ¤ó
¡Ö¤½¤ÐÉô¤ËÆþ¤ê¤¿¤¯¤ÆµÈÅÄ¹â¹»¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇÌ´¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¡×
¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¹¤°¤Îº£Ç¯4·î¡¢¤â¤È¤â¤ÈÊÌ¤ÎÅ¹¤Ç¤½¤Ð¿¦¿Í¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿·»¤ÎÂó³¤¤µ¤ó¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÃÏ¸µ¸Í±£¤Ç¤½¤ÐÅ¹¤ò¥ªー¥×¥ó¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
·»¡¦Ãæß·Âó³¤¤µ¤ó
¡Ö¹â¹»¤Î»þ¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙ´ðÁÃ¤È¤«¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£2¿Í¤Ç¹â¤á¤¢¤¢¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤ªÅ¹¤ò³«¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¥ªー¥×¥óÅö½é¤«¤é·»ÄïÆó¿Í»°µÓ¤ÇÂÇ¤Ä¤½¤Ð¡£¤½¤ÐÊ´¤ÏÃÏ¸µ¡¦¸Í±£»º¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢µ¨Àá¤äÅ·¸õ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÛ¹ç¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ê¤É¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¤½¤Ð¿¦¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤¿ÁÕÂÀ¤µ¤ó¡£¸Í±£Ê¬¹»¤½¤ÐÉô¤ÇÆÀ¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡£
Ãæß·ÁÕÂÀ¤µ¤ó
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÜÅö¤Ë¤½¤ÐÂÇ¤Á¿¦¿Í¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¤Î´ðÁÃ¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤½¤ó¤ÊÉô³è¤Ç¤¹¡×
¥é¥ó¥Á±Ä¶È¤Î¤½¤Ð¤ª¤è¤½60¿©¤òÂÇ¤Á½ª¤ï¤ë¤È¡¢²ÈÂ²¤ÇÃÙ¤¤Ä«¿©¤ò¤È¤ê¤Þ¤¹¡£Ä«¿©¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÂÇ¤Ã¤¿¤½¤Ð¤Ç¤¹¡£
·»¡¦Ãæß·Âó³¤¤µ¤ó
¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤Ç¤¹¡×
Ãæß·ÁÕÂÀ¤µ¤ó
¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×
Q¤ªÂ¹¤µ¤ó¤¬ÂÇ¤Ã¤¿¤½¤Ð¤Ï¡©
ÁÄÊì¡¦²Â»Ò¤µ¤ó
¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤Á¤Î¤³¤È¤À¤±¤É¤ª¤¤¤·¤¤¤è¤Í¡×
¸áÁ°11»þ30Ê¬¤Î¥é¥ó¥Á±Ä¶È³«»Ï¤ÈÆ±»þ¤ËÅ¹¤Ë¤Ï¼¡¡¹¤È¤ªµÒ¤¬¡£¿ßË¼¤ÏÂçË»¤·¤Ç¤¹¡£¼ç¤Ë¤½¤Ð¤ÎÄ´Íý¤Ï·»¤ÎÂó³¤¤µ¤ó¤¬¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢ÁÕÂÀ¤µ¤ó¤ÏÀÜµÒ¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤â¡¢¤½¤ÐÉô¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬À¸¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ãæß·ÁÕÂÀ¤µ¤ó
¡Ö¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿～¡×
Ãæß·ÁÕÂÀ¤µ¤ó
¡Ö¤½¤ÐÉô¤ËÆþÉô¤¹¤ëÁ°¤Ï¼«Ê¬¤Á¤ç¤Ã¤È¿Í¸«ÃÎ¤ê¤È¤¤¤¦¤«½éÂÐÌÌ¤Î¿Í¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤¬·ë¹½¶ì¼ê¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æþ³Ø¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¿Í¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤À¤ó¤À¤óÏÃ¤¹¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤È¤«¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢³Î¼Â¤Ë¤¢¤Îº¢¤Î·Ð¸³¤¬º£¤Î¼«Ê¬¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×
¸©³°¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤¬ÍèÅ¹¤·¤Þ¤¹¡£
µÒ¡ÊÀéÍÕ¤«¤é¡Ë
¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Ì£¤ï¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Ê¤¤¤È¡£°ì½Ö¤Î¤¦¤Á¤Ë¿©¤Ù¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡×
µÒ¡¦¡ÊÅìµþ¤«¤é¡Ë
¡Ö5²óÌÜ¤¯¤é¤¤¤À¤È»×¤¦¡£½Ü¤Î¤â¤Î¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆÍ¥¤·¤¤Ì£¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â°ìÈÖ¤ÏÅ¹¼ç¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¿ÍÊÁ¡×
Ãæß·ÁÕÂÀ¤µ¤ó
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤Î¸Í±£¤½¤Ð¤È¤¤¤¦ÆüËÜ»°Âç¶¾Çþ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¼«¿È¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¸Í±£¤Î¤½¤Ð¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¼«¿®¤â¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤ÐËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¹â¹»»þÂå¤Ë¡Ö¤½¤ÐÉô¡×¤Ç³Ø¤ó¤ÀÅÁÅý¤Î¸Í±£¤½¤Ð¤ÎÀº¿À¤Ï¼ã¤¤¤½¤Ð¿¦¿Í¤Ë³Î¼Â¤ËÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£