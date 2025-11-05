¡Ö¥¯¥Þ¤ËÁø¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×ÅìÌî¹¬¼£¡õâÃÆé¤«¤ò¤ê¤Î¼ÁÌä¤Ë¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¤À¤«¤éË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×ÀìÌç²È¤¬¹Í¤¨¤ë¡ÈµßÀ¤¼ç¡É¤È¤Ï
ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ë½ÐË×¤¹¤ë¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤Ç¡¢»à¼Ô¿ô¤¬²áµîºÇÂ¿¤Ë¡ª¡¡¤³¤Î¿¼¹ï¤µ¤«¤é¸©¤¬¹ñ¤Ë¼«±ÒÂâ¤ÎÇÉ¸¯¤òÍ×ÀÁ¤¹¤ë¡¢°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥Þ¤Î¶²¤í¤·¤µ¤ä¡¢Èï³²¤Î¡ÈµßÀ¤¼ç¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¯¥Þ¤Î´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤ò25Ç¯¤â¤·¤Æ¤¤¤ëÀìÌç²È¤¬¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÚTVer¡Û¥¯¥ÞÈï³²·ãÁý¤ÎÍýÍ³¤òÀìÌç²È¤¬²òÀâ¡£¤Û¤ó¤³¤ó¤Î¼ÁÌä¡Ö»³¤Ë¥¨¥µ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¥É¥íー¥ó¤Ç¥¨¥µ¤ò¤Þ¤±¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤Ø¤Î¥¢¥ó¥µー¤Ï¡©
2025Ç¯10·î31Æü»þÅÀ¤Ç¡¢¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë»à¼Ô¿ô¤Ï²áµîºÇÂ¿¤Î12¿Í¤Ë¡£»à½ý¼Ô¤Î6³ä°Ê¾å¤¬»Ô³¹ÃÏ¤Ç½±¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´Ñ¸÷µÒ¤ÇÆø¤ï¤¦µþÅÔ¤Ç¤â¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿°ÛÎã»öÂÖ¤ËÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢11·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö¥¯¥ÞÈï³²ÂÐºö»Üºö¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡×¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤ë¤è¤¦¤Ë´Ø·¸¾ÊÄ£¤Ø»Ø¼¨¡£Èï³²¤¬ÆÃ¤ËÂ¿¤¤½©ÅÄ¸©¤Ç¤Ï¡¢ÎëÌÚ·òÂÀÃÎ»ö¤¬¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÂç¿Ã¤Ë¼«±ÒÂâ¤ÎÇÉ¸¯¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£
MC¡¦ÅìÌî¹¬¼£¤Î¡Ö¥¯¥Þ¤ËÁø¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤ËÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©Î©Âç³Ø¼«Á³¡¦´Ä¶²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤Î²£»³¿¿µÝ¶µ¼ø¤À¡£¡È¥¯¥Þ´ÉÍý¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡É¤Ç¤¢¤ë²£»³¶µ¼ø¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÃÇ¸À¡ª©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¥¯¥Þ¤ÏÌÜ¤¬°¤¯¡¢Ä°³Ð¤äÓÌ³Ð¤Ç³ÍÊª¤òÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢µ÷Î¥¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥¯¥Þ¤¬¿Í´Ö¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Î¾¼ê¤ò¹¤²¤ÆÂç¤¤¯¿¶¤ê¡¢¡Ö¤ªー¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê²¼¤¬¤ë¤Î¤¬²£»³¶µ¼ø¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ù¥¹¥È¤È¤Î¤³¤È¡£¡ÖÉÝ¤¤Âç¤¤ÊÀ¸¤Êª¤À¤è¡×¤È¡¢¥¯¥Þ¤Ë¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë¤Î¤À¡£
²£»³¶µ¼ø¤Ë¤è¤ë¤È¥¯¥Þ¤Ï¡¢¹â¤¯¤ÆÃ»¤¤²»¤ò·Ù²ü¤¹¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£¡È¥¯¥Þ½ü¤±¤Ë¤ÏÎë¤¬¤¤¤¤¡É¤È¹«¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬ÍýÍ³¤À¡£¤¿¤À¤·¡¢¡Ö¶½Ê³¤µ¤»¤ë¤È¤â¤Ã¤È´í¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤¿¤á¡¢¹Ã¹â¤¤À¼¤Ç¶«¤Ö¤Î¤Ï²£»³¶µ¼øÅª¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¥¯¥Þ½ü¤±¥¹¥×¥ìー¤â¸ú²ÌÅª¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èà½÷¤¤¤ï¤¯¡¢¡ÖÅâ¿É»Ò¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¥¢¥ì¤ÏºÇ½ª¼êÃÊ¤Ç·±Îý¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎâÃÆé¤«¤ò¤ê¤¬¡¢¡Ö¡Ê¥¯¥Þ¤¬¡Ë·ë¹½»ê¶áµ÷Î¥¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¿¤º¤Í¤ë¤È¡¢²£»³¶µ¼ø¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¡Ê¿Í¤¬¡ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¡ØË½Áö¼Ö¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤Æñ¤·¤¤ÏÃ¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥ÞÈï³²¤Î°ìÈÖ¸ú²ÌÅª¤ÊÊýË¡¤Ï¡¢¡Ö½Ð²ñ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¡¹¤·¤¤É½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó ©ABC¥Æ¥ì¥Ó
Ì¿¤Î´í¸±¤È¾ï¤ËÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤Î¥¯¥Þ¶î½ü¤Ï¡¢ÎÄÍ§²ñÍê¤ß¤Ê¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£¤·¤«¤·¡¢´Î¿´¤ÎÎÄÍ§²ñ¤Î¥Ï¥ó¥¿ー¤ÏÇ¯¡¹¸º¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÈ¾¿ô¤Ï60ºÐ°Ê¾å¡£Êó½·¤Ï·è¤·¤Æ¹â¤¯¤Ê¤¯¡¢¶î½ü¤ò¤á¤°¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤âÀä¤¨¤º¡¢Èá»´¤Ê¾õÂÖ¤À¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó ©ABC¥Æ¥ì¥Ó
²£»³¶µ¼ø¤¤¤ï¤¯¡¢¡Ö¡Ê¥¯¥Þ¤Ï¡ËÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ÈÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¿ô¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¿Í¤ÎÀ¸³è¤Ï¼é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤Î¤¿¤áÈà½÷¤Ï¡¢¥¬¥Ð¥á¥ó¥È¥Ï¥ó¥¿ー¤Î°éÀ®¤¬µÞÌ³¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥¬¥Ð¥á¥ó¥È¥Ï¥ó¥¿ー¤È¤Ï¡¢¼íÎÄÌÈµö¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ÆÌîÀ¸Ä»½ÃÂÐºö¤ò¹Ô¤¦¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¤Î¤³¤È¡£¼«¼£ÂÎ¤Ë¥¬¥Ð¥á¥ó¥È¥Ï¥ó¥¿ー¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¥¯¥Þ¤ÎÊá³Í¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¤µ¤é¤Ë²£»³¶µ¼ø¤Ï¡¢¥¬¥Ð¥á¥ó¥È¥«¥éー¡Ê¸ÄÂÎ¿ô´ÉÍýÊá³Í¼Ô¡Ë¤È¤¤¤¦¿¦¼ï¤ÎÉ¬Í×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤¤¤ï¤¯¥¬¥Ð¥á¥ó¥È¥«¥éー¤Î»Å»ö¤Ï¡¢ÌîÀ¸Ä»½Ã¤Î¸ÄÂÎ¿ô¤ò¿äÄê¤·¤¿¤ê¡¢½ÃÆ»¤ÎÆ°¤¤äÈï³²¤Ê¤É¤òÆü¾ïÅª¤ËÄ´¤Ù¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡£¡Ö¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿¿¦¼ï¤ò¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Î³èÌö¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÁÏÀß¤·¤Ê¤¤¤È¡¢º£¸å¤ÎÃÏÊý¼Ò²ñ¤ÏÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¡×¤È²£»³¶µ¼ø¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢¸µÎ¦¾å¼«±Ò´±¤ÇÁ°»²µÄ±¡µÄ°÷¤Îº´Æ£Àµµ×»á¤Ï¡¢¡Ö½ÆÅáË¡¤Îµ¬À©¤ò¸«Ä¾¤¹»þ´ü¤Ç¤Ï¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÎÄ½Æ¤Î²Á³Ê¤Î¹â¤µ¤äÎÄ½ÆÌÈµö¤Î¼èÆÀÆñ°×ÅÙ¡¢¤½¤·¤Æ¸Ä¿ÍÇ¤¤»¤Ê¸½¾õ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡¢¡Ö¼«¼£ÂÎ¤¬¡ÊÎÄ½Æ¤ò¡Ë10Ãú¤¯¤é¤¤»ý¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥Ï¥ó¥¿ー¤ËÂß¤·½Ð¤¹¤È¤«¡£ÃÆ¤â´Þ¤á¤Æ¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¹ñÌ±¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢À¯ÉÜ¤Ë¤Ï1ÉÃ¤Ç¤âÁá¤¯¸ú²ÌÅª¤Ê¥¯¥ÞÈï³²ÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¯¥ÞÈï³²¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢11·î1Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¶µ¤¨¤Æ¡ª¥Ë¥åー¥¹¥é¥¤¥Ö¡¡ÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡ÚTVer¡Û¸µÎ¦¾å¼«±Ò´±¡¢¥¯¥Þ¤Ï¡Ö¤¢¤Î²»¤¬·ù¡×¡¡¥¯¥Þ´ÉÍý¸¦µæ25Ç¯ÀìÌç²È¤¬¡Ö½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤½¤ÎÂÐºöË¡¤È¤Ï¡©