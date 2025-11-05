「有力馬次走報」（４日）

有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。

◇ ◇

◆天皇賞・秋３着のジャスティンパレス（牡６歳、栗東・杉山晴）はジャパンＣ（１１月３０日・東京、芝２４００メートル）へ。京都大賞典覇者のディープモンスター（牡７歳、栗東・池江）も松山で同レースへ。所属するＤＭＭバヌーシーがホームページで発表。

ＪＢＣスプリント１４着のテイエムスパーダ（牝６歳、栗東・小椋）は京阪杯（１１月３０日・京都、芝１２００メートル）へ。ポートアイランドＳを制したヤマニンサンパ（牡７歳、栗東・斉藤崇）は、京都金杯（１月４日・京都、芝１６００メートル）へ。鞍上は引き続き亀田を予定。僚馬でＪＢＣスプリント１０着のドンフランキー（牡６歳）が引退。今後は優駿スタリオンステーション（北海道新冠町）で種牡馬となる。「よく頑張りました。母系もしっかりしているし、この馬自身スピードがあり、体もあるのでいい子を出してほしい」と斉藤崇師。

２４年マーメイドＳ覇者で、２日にデルマーで行われたＢＣディスタフ１０着のアリスヴェリテ（牝５歳、栗東・中竹）は引退し、北海道新冠町のノースヒルズで繁殖牝馬入りする。中竹師は「キズナ産駒でいい子どもを出してくれると思う。あと９年で定年だから、早く子どもを手掛けたいね」と笑顔を見せた。

◆ＪＢＣクラシックで５着に敗れたウィルソンテソーロ（牡６歳、美浦・高木）。高木師は「返し馬は良かったんだけどね。レース後に問題はなかった。中央の軽い馬場の方がいいのかな。チャンピオンズＣ（１２月７日・中京、ダート１８００メートル）でリベンジしたい」と雪辱を誓った。