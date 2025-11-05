「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（４日）

ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！

◇ ◇

〈栗東〉アメリカンイズム（牡、池江、父オーセンティック）は１１月１６日の京都４Ｒ（ダート１８００メートル）でデビュー予定。池江師は「伸びがあって中距離のダート馬。調教は動くし、大人びた性格もいい。メンタルが強い」と期待した。友道勢の動向。ジュンプリメーロ（牡、父キタサンブラック）は、１１月１６日の京都５Ｒ（芝２０００メートル）をレーンで予定。萩Ｓ２着のキッコベッロ（牡）も同日同所の黄菊賞（芝２０００メートル）へ照準。ファンタジーＳ３着のメイショウハッケイ（牝、本田）は秋明菊賞（１１月２２日・京都、芝１４００メートル）とつわぶき賞（１２月１３日・中京、芝１４００メートル）を両にらみ。１１月１日の新馬戦を勝利したテイエムサンレーヴ（牡、河嶋）はポインセチアＳ（１２月２０日・阪神、ダート１８００メートル）を視野に調整する。

〈美浦〉ファンタジーＳ５着のベレーバスク（牝、清水英）はつわぶき賞を視野に。１０月の東京で未勝利戦を勝ったヒズマスターピース（牝、国枝）は赤松賞（２３日・東京、芝１６００メートル）へ。１０月の東京で新馬戦を勝ち上がったラッキーキッド（牡、加藤征）はカトレアＳ（２９日・東京、ダート１６００メートル）を予定する。