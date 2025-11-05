

（写真：Design Pics Editorial/Getty Images）

10月中旬、中国・北京市で「世界女性サミット」が開催され、習近平国家主席は演説で「女性の活躍を後押しするプロジェクトのため1億ドル（約152億円）を拠出する」と発表した。サミットには、世界約110カ国の首脳らが参加し、今後5年間で国連女性機関に追加で1000万ドル（約15億円）を寄付、5万人の女性を中国に招待して研修などを行うという。

しかし、国内の農村に目を向ければ、貧困や教育環境が原因で女性が進学できないという厳しい現実がまだ存在する。中国で教育格差、男女格差が生まれる背景には何があるのか。

中国で上映禁止、映画『盲山』のショッキングな顛末

2012年、中国政府の基準で「絶対的貧困」（衣食の充足と義務教育・基本的医療・住居の保障が十分に受けられない農村貧困層）が9899万人いたが、20年末までにすべての農村絶対的貧困人口が基準ラインを超え、「脱貧困」（貧困ゼロ）を達成したと宣言した。

その際の貧困脱却基準は、20年の農村部の一人当たり年間可処分所得が約4000元（約66000円、当時のレート）を下回らないことであった。

都市と農村の格差問題は中国にとって重要事項で、「脱貧困」は悲願だったが、実際、農村の状況は改善されているのかと筆者は常々疑問を感じていた。

そんな矢先、今夏、都内で上映された中国映画『盲山』（Blind Mountain）を観る機会があった。07年に中国で制作された102分の作品で、カンヌ国際映画祭「ある視点」部門に公式に選出された話題作だ。

中国政府の検閲により20カ所のシーンがカットされたが、最終的に中国国内での上映は禁止になった。日本では当初、7月に都内の映画館で1週間だけ公開されたが、反響が非常に大きく、10月中旬現在（執筆時点）も上映が続くロングランヒットとなった。

前評判は聞いていたものの、その内容はあまりにも衝撃的だった。就職が決まらず焦っていた女子大学生が「仕事を紹介する」という甘い言葉につられて、業者に誘われるまま山奥の農村を訪れる。そこで、寝ている間に身分証明書や荷物など所持品をすべて奪われて、農家に人身売買され、見ず知らずの40代の男性の花嫁にさせられてしまう。

女性は必死で抵抗し何度も脱走を試みるが、村民は全員グルで、何年も逃げ出すことができず絶望する。さらに、その農村の花嫁は全員同じような境遇だった……という内容だ。フィクションだがリアリティがあり、政府の検閲が厳しかったことからも、この映画がノンフィクションに近いものだと想像できる。

貧困と戸籍制度がつくり出す、都市と農村の「進学格差」

映画の製作から15年以上が経過しているので、現在は変わってきていると思うが、この映画から見えてきた中国社会の問題点はいくつかある。痛感させられるのは、農村の圧倒的な貧困だ。

中国国家統計局によると、2020年の時点で中国の都市や町の平均年収は農村の平均年収の3倍近い。しかし、農村によってはもっと大きな格差があるのではないかと考えられる。

それは公的データにはほとんど表れてこないためわからないが、あまりにも貧しいがために教育を受けられず、そこから抜け出すことができない人たちがいる。貧困や格差の根底にあるものは、以前の記事で紹介したように、戸籍制度の存在が最も大きい。

中国には都市戸籍と農村戸籍がある。詳細は前記事の通りだが、全人口に占める都市戸籍の割合は約45％、農村戸籍の割合は約55％とほぼ半々。農村戸籍は仕事、進学、結婚など人生のあらゆる面で都市戸籍の人よりも不利な立場に置かれている。

農村戸籍を脱して都市戸籍を手に入れるには、都市の大学に進学し、都市戸籍を取得できる職業に就いたり、何らかの方法で都市戸籍を取得したりするしかない。しかし、都市の大学に進学するには、農村戸籍の人は都市戸籍の人以上に高得点を取らなければならず、ハードルが高い。

「男児選好」が生んだ女性を苦しめる教育環境の厳しさ

農村の人々が貧困から抜け出せない問題点として、ほかには教育環境もある。日本同様、小中学校は義務教育だが、働き手がいないため、学校に通わずに労働させられる子どもが多い。政府の統計によると、23年の小学校の就学率は男女ともに99.9％となっているが、実際には途中から通わなくなってしまうケースがある。

地方（農村部）の財政事情も悪いため、有能な教師があまり配置されず、教材もあまり充実していない。そのため、高校に進学するハードルは高い。あまり教育を受けていない場合、家業を手伝うか、肉体労働をする「出稼ぎ」をするという方法しかない。

両親が出稼ぎに出た家庭には祖父母と子どもだけが残されるが、その子ども（中国で留守児童と呼ばれる）は精神的に不安定になったり、不登校になったりするケースが比較的多いと言われている。

中でも女性は男性よりもさらに厳しい環境に置かれている。背景にあるのは、中国が1979年から2016年まで37年間続けてきた一人っ子政策だ。子どもを1人しか持てないため、跡継ぎである男児を望む人が多く、農村ではとくにその傾向が高い。その結果、男女比がアンバランスになった。

政府のデータによると、中国全体の男女比は、男性51.24、女性48.76で男性のほうがやや多く、女性100に対し男性は105と男性余りだ。出稼ぎ労働者が多い広東省は113、内陸部の雲南省は107とさらに男性のほうが余っている。そのため、農村では深刻な嫁不足という問題が起きている。

22年に江蘇省で首を鎖でつながれた女性が発見された事件を覚えているという日本人もいるだろう。この事件は都市部に住む中国人にも大きな衝撃を与え、政府の「脱貧困」宣言と実際はかなりかけ離れているのではないか、と指摘する声もあった。

都市部では女性の高学歴化は進んでいるが、農村では女性は学びたくても学べないという現実がまだある。今年1月に発表された「中国婦女発展綱要（2021-2030年）」によると、高校に在校する女性は全国で2141万人を超え、全体の46.6％とほぼ半数だ。

しかし、これは全国平均であり農村のみの統計はない。また、女性のみではないが、2010年代初頭の米スタンフォード大学の調査では、都市部の高校進学率は93％、農村部では37％だという結果が出た。

日本も抱える「地方の壁」

日本の文部科学省「学校基本調査」によると、大学進学率は男性が60.7％であるのに対し、女性は54.5％と6ポイント以上低い。規模や社会制度が違うため、中国と日本を単純に比較することはできないが、日本でも男性のほうが高学歴な傾向にある。

首都圏以外で暮らす女子高校生の進学支援を行う「♯YourChoiceProject」が23年に全国の高校生を対象にした意識調査によると、「地方に住む女性は難関大学を目指さない傾向がある」ことがわかった。

地方出身の女性は自己評価が低い傾向があり、保護者からの圧力などもあるという。男性の兄弟がいる場合、男性は東京など首都圏にある大学進学を優先させてもらえるが、女性は地元の大学でよい、あるいは大学に進学しなくてもよいというケースもいまだにある。

それは中国でも同様だが、中国の地方の場合は日本よりも深刻だ。

筆者の在日中国人の知人女性は内陸部の出身で、男兄弟は高校まで進学させてもらえたが、女性（妹）は中学までしか行かせてもらえず、中学卒業後に出稼ぎに行った。

その女性は数年間工場で働いたあと、一念発起して大学受験資格を得て、自力で中国の大学を卒業し、その後来日した。この女性のような例はかなり稀だ。農村では中学卒業と同時に同じ農村か、近隣の農村の男性と結婚させられることがよくある。

中国で農村女性の進学を切り開いた1人の教育者

だが、農村の女性に進学の道を開くため、尽力した人がいる。雲南省麗江市にある麗江華坪女子高級中学（高校）の張桂梅校長だ。同校は08年、全国初となる学費無料の公立女子高校として寄付などで設立された。

張校長は「貧しさゆえに人生の選択肢が限られている女性の運命を変えたい」との強い熱意で、農村の女性の各家庭を訪問。「学費は要らないので勉強させてやってほしい」と保護者を説得し、女性の進学を後押しした。

同校から全国の大学へと巣立っていった女性は1800人以上に上る。このような例もあることはあるが、中国の教育格差、男女格差は戸籍制度や都市と地方の経済格差が大きく影響しており、一朝一夕に改善すことは難しい。

中国は建国後、「天の半分は女性が支える」というスローガンを掲げ、都市では女性の活躍が目覚ましくなってきている。だが、真の意味での男女平等はまだほど遠いといえる。

（中島 恵 ： ジャーナリスト）