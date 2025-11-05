¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¡×¤¬¤¦¤Þ¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¤¬É¬¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¦¥Ù¥¹¥È3
Â¾Éô½ð¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¤ê¡¢Â¾¼Ò¤È¶¨ÎÏ¤·¤¿¤ê¤È¡¢»Å»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤â¤Î¡£°ìÊý¤Ç¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤äÇØ·Ê¤Î°ã¤¦Áê¼ê¤È¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤ä¾×ÆÍ¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢400°Ê¾å¤ÎÁÈ¿¥¤ä¥Á¡¼¥à¤ò¸«¤Æ¤¤¿ÁÈ¿¥³«È¯¤ÎÀìÌç²È¤¬¡ÖÃ¯¤È¤Ç¤â¤¦¤Þ¤¯»Å»ö¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤ò¤Þ¤È¤á¤¿½ñÀÒ¡Ø¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¤ÎÅ·ºÍ¡Ù¡ÊÂôÅÏ¤¢¤Þ¤Í¡¦²¼åÁÎÉÂ§Ãø¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤ÏÆ±½ñ¤«¤éÆâÍÆ¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸À¸ì²½¤µ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖÂ¾¼Ô¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¥³¥Ä¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ºÃÀÞ¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¡ÖÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤â¤Î
¡¡¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â´Ø·¸¼Ô¤â³§¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤âÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¶Áö¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤âÁö¤ê½Ð¤»¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏºÃÀÞ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¥¿¥¹¥¯¤ÏÌÀ³Î¤À¤¬Æñ¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤ÏÎÌ¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¤³¤Ê¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡µ¤¹ç¤Èº¬À¤Ç¾è¤êÀÚ¤í¤¦¤Ë¤â¡¢¿´¤È¿ÈÂÎ¤¬»ý¤¿¤Ê¤¤¡£
¡¡¤ä¤¬¤Æ1¿Í¡¢¤Þ¤¿1¿Í¤ÈÎ¥Ã¦¤·¡¢´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤êËº¤ìµî¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤³¤ó¤ÊÈá¤·¤¤·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë³èÆ°¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡£
¡¡¤½¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÇ½ÎÏ¤¬¥Á¡¼¥à¤ËÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡£
¡¡ÍÍ¡¹¤Ê¿Í¤¿¤Á¤È¶¦ÁÏ¤Ç¤â¤Î¤´¤È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ìÁê±þ¤ÎÇ½ÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Þ¥é¥½¥ó¤È±ØÅÁ¤Çµá¤á¤é¤ì¤ëÁö¤êÊý¤âÇ½ÎÏ¤â°Û¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤äÁÈ¿¥Ã±ÆÈ¤Ç»Å»ö¤ò¿Ê¤á¤ë¤Î¤È¶¦ÁÏ¤Ç¿Ê¤á¤ë¤Î¤È¤Ç¤Ï¡¢µá¤á¤é¤ì¤ëÇ½ÎÏ¤Ï°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Á¡¼¥à¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¡ÖÇ½ÎÏ¡×¤òÊä¤¦3¤Ä¤ÎÊýË¡
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¶¦ÁÏ¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ëÇ½ÎÏ¤ò3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤ËÊ¬²ò¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ÂÎ¸³
¡¡¥´¡¼¥ë¤äÌÜÅª¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÂÎ¸³¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡£ÁÈ¿¥¤ä¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÉ¬Í×¤ÊÂÎ¸³¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡Ê¤Þ¤¿¤ÏÂº½Å¤¹¤ë¡Ë¤³¤È¡£
¢ÂÎÀ©
¡¡¥´¡¼¥ë¤äÌÜÅª¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤Î¿Í¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¡¦¥¹¥¥ë¡¦°ÕÍß¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤¬¥Á¡¼¥à¤ËÉ¬Í×¤«Ç§¼±¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥µ¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¡£
£¥¹¥¥ë
¡¡¤½¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤ª¤è¤ÓÂ¾¼Ô¤È¶¦ÁÏ´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Êµ»½Ñ¤äÃÎ¼±¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¡ÂÎ¸³¡×¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂè4¾Ï¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»Ä¤ê¤Ï¡Ö¢ÂÎÀ©¡×¡Ö£¥¹¥¥ë¡×¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¤ëÊýË¡¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¤¶¤Ã¤¯¤ê¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢¼¡¤Î2¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î2¤Ä¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÇ½ÎÏ¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¼è¤ê¤¦¤ë¼êÃÊ¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢½ñÀÒ¡Ø¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¤ÎÅ·ºÍ¡Ù¤ÎÆâÍÆ¤ò°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤ÆºîÀ®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£½ñÀÒ¤Ç¤Ï¡¢Â¾¼Ô¤È¤¦¤Þ¤¯»Å»ö¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê93¤Îµ»½Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë