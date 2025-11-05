東京ディズニーリゾートに57歳で入社し、65歳で退職するまで、私がすごした“夢の国”の「ありのまま」をお伝えしよう。楽しいこと、ハッピーなことばかりの仕事などない。それはほかのすべての仕事と同様、ディズニーキャストだってそうなのである。※本稿は笠原一郎『ディズニーキャストざわざわ日記』（三五館シンシャ、2022年2月1日発行）の一部を抜粋・編集したものです

某月某日 何をしているんですか？

ゲストからの質問

晴れてキャストデビューを果たして2日目のことだった。オンステージでスイーピング＊をしていると、女子高校生とおぼしき2人組のゲストが私に近寄ってきた。

「何をしているんですか？」

「……？」

掃除をしていることは見たらわかるだろうと思ったが、質問の意図がわからないまま、とりあえずこう答えた。

「ゴミを集めているんですよ。ポップコーン＊なんかがあちこちに落ちていますからね」

それを聞いた彼女たちは怪訝そうに顔を見合わせると、そのまま無言で立ち去っていった。

それからしばらくして、今度は小学生の女の子を連れたお母さんから尋ねられた。

「何を集めているんですか？」

「ええ、ポップコーンなどが落ちていますから……」

「……あぁ、そうなんですか。すみません」

なぜだか今度は親子でがっかりされてしまったようだった。さすがにこれは変だと思い、休憩時間に同僚キャストの谷口さんに尋ねてみた。

「今日、スイーピング中にゲストから何度か『何をしているんですか？』と聞かれたのですが、あれはなんでしょうか？」

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）