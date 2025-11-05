「屈辱を与えられた」「悲痛な初戦」中米の雄がブラジルに０−７惨敗！母国メディアは茫然「希望を打ち砕かれた」【U-17W杯】
現地11月４日、カタールで開催されているU-17ワールドカップのグループステージ第１節で、グループHのホンジュラスはブラジルと対戦。０−７の惨敗を喫した。
開始９分に先制を許したホンジュラスは、その後もブラジルの猛攻を止められず、前半だけで４失点。後半も59分、74分、90分に被弾し、なす術なく敗れた。
一方的な展開に、ホンジュラスのメディア『Tigo Sports Honduras』は公式Xに「完敗だ！お粗末な初戦となった」と投稿している。
「ホンジュラスにとって、悲痛な初戦だ！ブラジルに屈辱を与えられた。個人のミスとブラジルの圧倒的な強さが、チームの希望を打ち砕いた」
中米の雄は現地７日の第２節で、ザンビアと対戦する。このショッキングな大敗から立ち直れるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
