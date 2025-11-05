日経225先物：5日夜間取引終値＝310円安、5万1200円
5日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比310円安の5万1200円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万1497.2円に対しては297.2円安。出来高は1万3157枚だった。
TOPIX先物期近は3298ポイントと前日比12ポイント安、TOPIX現物終値比12.14ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51200 -310 13157
日経225mini 51200 -310 232085
TOPIX先物 3298 -12 17187
JPX日経400先物 29780 -80 1612
グロース指数先物 700 -2 1035
東証REIT指数先物 売買不成立
