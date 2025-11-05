　5日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比310円安の5万1200円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万1497.2円に対しては297.2円安。出来高は1万3157枚だった。

　TOPIX先物期近は3298ポイントと前日比12ポイント安、TOPIX現物終値比12.14ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 51200　　　　　-310　　　 13157
日経225mini 　　　　　　 51200　　　　　-310　　　232085
TOPIX先物 　　　　　　　　3298　　　　　 -12　　　 17187
JPX日経400先物　　　　　 29780　　　　　 -80　　　　1612
グロース指数先物　　　　　 700　　　　　　-2　　　　1035
東証REIT指数先物　　売買不成立

