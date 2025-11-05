「新馬戦」（８日、東京）

東西から良血新馬が初陣を迎える。東は近親に芝重賞３勝のシャケトラがいるキタサンブラック産駒のミラージュノワール（牝２歳、美浦・宮田）が土曜東京５Ｒ（芝１８００メートル）にスタンバイ。西は１７年オークス３着でデイリー杯クイーンＣを制したアドマイヤミヤビを母に持つ、友道厩舎ゆかりのアドマイヤシュラ（牝２歳、父エピファネイア）が土曜京都５Ｒ（芝１８００メートル）で初陣Ｖを狙う。

厩舎の期待馬が府中で第一歩を踏み出す。土曜の東京５Ｒ（芝１８００メートル）に出走予定のミラージュノワール（牝２歳、美浦・宮田）は、キタサンブラック産駒の素質馬で、追い切りで切れのある動きを連発している。

美浦Ｗで行った１週前追いは、３頭併せでパートナー２頭に先着。時計は６Ｆ８３秒２と目立つものではなかったが、直線の末脚は目を引くものがあった。宮田師は「筋肉の質は柔らかくて可動域は広い。ポテンシャルの高さを感じる。１週前追いの動きはギアの上がり方は鋭くて秀逸でしたよ」と絶賛するなど、素質にほれ込んでいる。

母サラーブはダートで活躍し、近親には今年の東海Ｓ３着馬ビダーヤがいるなど牝系はダート色が濃いが、同じく近親のシャケトラは芝の中、長距離の重賞を３勝。父がキタサンブラックとあって、師は「この馬は芝で切れる脚を使えると思います」と特徴を伝える。東京芝１８００メートル戦の舞台設定は申し分ない。

宮田厩舎は有望な素質馬がそろっており、現２歳世代は５頭が勝ち上がっているが、そのなかでも評価の高い一頭。師は「うちの厩舎のこの世代の牝馬でトップクラスのものがあります。期待しています」と力を込める。厩舎が将来を楽しみにするキタサンブラック産駒が、デビュー戦でどんな走りを見せるのか注目だ。