¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡¾±»ÒÍºÂç¡¡2Ç¯ÌÜ¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ø¡Èº£µÜ½Î¡É¤Ç¶Ë°Õ³Ø¤Ö¡¡¡Ö¶¯²½¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¼éÈ÷¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¡¦¾±»Ò¤¬º£µÜ½Î¤ËÆþÌç¤·¡¢¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¼éÈ÷¤Î¶Ë°Õ¤ò³Ø¤Ö¡£
¡¡¡Öº£µÜ¤µ¤ó¤Ï10Ç¯°Ê¾å¥·¥ç¡¼¥È¤Ç»î¹ç¤Ë½ÐÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤í¤ó¤Ê°ú¤½Ð¤·¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Ê¹¤¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¡×
¡¡¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Îº£µ¨¡¢¼ç¤ËÂåÁö¤ä¼éÈ÷¸Ç¤á¤È¤·¤Æ26»î¹ç½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨¡¦235¡¢2ÂÇÅÀ¡¢1ÅðÎÝ¡£7·î26Æü¤Î¾º³Ê¤«¤éÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Þ¤ÇÆ±¹Ô¤òÂ³¤±¡ÖÂç»ö¤Ê»þ´ü¤Ë1·³¤Ë¤¤¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡1·³¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤ÎÇº¤ß¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö»î¹çÁ°Îý½¬¤ÇÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¤¤Ä¡ÈÌÀÆü¡¢2·³¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤³¤¤¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡£¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Î¾ì¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Îý½¬¤Ç¤â°ì¤Ä¤Î¥ß¥¹¤¬Ì¿¼è¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼éÈ÷¤Î³Î¼ÂÀ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡7·îËö¤Ëº£µÜ¡¢ÃæÂ¼¡¢ËÒ¸¶Âç¤é¤È¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢¡È1ÈÖ¤ÎÌÜÉ¸¡É¤ÈÊé¤¦º£µÜ¤Ë¼«¼ç¥È¥ì¤Ø¤Î»²²Ã¤òÄ¾ÃÌÈ½¤·¤¿¡£º£µÜÁÈ¤ÏÌîÂ¼¡¢³¤Ìî¡¢³ÚÅ·¡¦Â¼ÎÓ¤Ê¤É¡¢¼«¼ç¥È¥ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬º£µ¨¤³¤¾¤Ã¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£¤½¤Î°ì°÷¤Ë¾±»Ò¤âÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤ë¡£
¡¡¡Ö¶¯²½¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¼éÈ÷¡£100¡ó¤Ë¶á¤¤·Á¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤·¤ÆÊáµå¤Ï¼«Ê¬¤Î·Á¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢ÂÇµå¤ÎÆþ¤êÊý¤Ê¤É¤ò¤Þ¤Í¤·¤¿¤¤¡×¡£¤³¤ÎÆü¡¢15Æü¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ëÂæÏÑ¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë¡¢°ÂÆÁ¤È¶¦¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£µåÃÄ¤«¤é¤Î´üÂÔ¤âÇØÉé¤¤¡¢2Ç¯ÌÜ¤ÎÈôÌö¤Ë¸þ¤±¤Æ¼éÈ÷¤òËá¤¯¡£¡¡¡ÊÃë´Ö¡¡Î¤¼Ó¡Ë