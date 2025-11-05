日本ハムから育成ドラフト1位で指名された北海学園大学・常谷拓輝内野手が、札幌市内の同大で指名あいさつを受けた。木田優夫GM代行がその場で即興で描いた似顔絵もプレゼントされ、「格好よく描いていただいて夢のようです。一日でも早く支配下登録を勝ち取ってファイターズのリーグ優勝と日本一に貢献したい」と笑顔を見せた。

目標とする選手には郡司を挙げる。今季も3度のサヨナラ打を放つなど勝負強い打撃を見せ、本職の捕手以外にも内外野の複数ポジションをこなしてチームを支えた。「全てにおいてレベルが高い選手なので、聞けることがあればなんでも聞きたい。同じ右打者で今は目標だが、いずれは超えられるように」と弟子入りを志願した。

札幌市生まれで、江別市で育った生粋の道産子だ。今年6月の全日本大学野球選手権では3試合で打率5割をマークし、46年ぶりの8強入りに貢献した。大学では遊撃手での出場が中心だが、最速144キロの横手投げ投手も務め、二刀流としても活躍。ただ、投手への未練はなく「高校3年生の時に投手がいなくて軽い気持ちで始めたので。野手として勝負したいという気持ちが強くなった。二遊間にはこだわりたい」と意欲。支配下登録を勝ち取れば、目標とする郡司と三遊間を組む未来もある。

色紙に力強くしたためたのは「克己心」。自分の欲望に打ち勝ち、目的を達成する力を意味する。高校時代に投手用グラブの内側に刺しゅうし、今も大切にしている言葉だ。「上（1軍）で活躍するためには相手がいるけど、まずは自分に勝たなければ成長できない」と目を輝かせる。本拠地・エスコンフィールドでのプレーを夢見て、一歩ずつ成長を遂げていく。（田中 健人）