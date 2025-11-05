「みやこＳ・Ｇ３」（９日、京都）

ＢＣクラシックで、世界の頂点へと上り詰めたフォーエバーヤング。そんな圧倒的な僚馬に、日本テレビ盃でしぶとく食い下がったのが、タイトル初奪取を狙うレヴォントゥレットだ。金羅助手は「世界ナンバー２の馬ですからね」とニヤリ。「小回りコースで一矢報いたいと思っていました。やっぱり相手は強かったけど、上々の内容でしたね」とうなずいた。

デビュー２戦目で勝ち上がると、怒濤（どとう）の勢いで４連勝。重賞初参戦の平安Ｓでも３着に善戦するなど、高い素質を開花させてきたが、「４連勝している時も脚元の弱さを見せていましたし、休み休み」と振り返るように、決して順風満帆の道のりではなかった。それでも、「２走前あたりからだいぶ改善されてきました。調整も順調にできています」と着実に右肩上がりの成長曲線を描いてきた。

４日朝は、栗東坂路を軽快に２本駆け上がった。同助手は「いつも通り変わらずですね。競馬でもすごく乗りやすい馬で、スタミナが持ち味なのでタフな展開になれば」と拳を握る。同じ厩舎でともに切磋琢磨（せっさたくま）してきた同世代の活躍を追い風に、負けじと輝きを放ってみせる。