完全復活へ決意の始動だ。日本シリーズMVPのソフトバンク・山川穂高内野手（33）が4日、福岡市内の球場で早くも来季に向けた本格スタートを切った。打撃練習では1時間強で実に80発の柵越えをマークした。“練習の鬼”が無休のオフを過ごしながら、目標とする40本塁打超え。35歳シーズンで2年ぶりのホームランキング奪回を目指していく。

打球が気持ち良く面白いように飛んでいく。日本シリーズでMVPを獲得した山川が次々アーチを描いた。

「確信めいたものがあってなので。早く試合をしたいくらい」

カーブマシンを相手に約200スイングで柵越えは実に80発だ。球場は両翼98メートル、中堅122メートルと決して狭くはない。通算4度の本塁打キングに輝いているアーチストが「めちゃくちゃ良かったです」と手応え十分に快音を響かせた。

レギュラーシーズンは打率・226、23本塁打、62打点と苦しんだ。それでも日本シリーズで本領発揮。最多タイ記録となる3戦連続アーチを放つなど大爆発した。技術にこそ答えがあると掲げる大砲は「かかとの骨」を意識した重心の置き方で打席に臨み覚醒した。CSファイナルSから連日のアーリーワークで試行錯誤を重ねた結果だった。

今オフは日本一達成の2日後に始動。この日から球場を借りて来季に向けた本格的なスタートを切った。「休みはいらない」と話す背番号5は今後も無休でキャンプまで体を動かす。完全復活への自信が芽生えた打撃をさらに確かなものにしていく。

目指すは本塁打王の奪還だけではない。「去年は34本で（本塁打王の）タイトルを獲れたけど不本意だった。やっぱり40本以上を打ってホームラン王を獲りたい思いはあります」。両リーグを通じて投高打低が顕著となっているが、18、19、22年と過去3度到達している40発オーバーでのキング獲りをブレずに見据えていく。

すでに長年のホームランパフォーマンスだった“どすこい封印”を宣言。「絶対に今年の成績を許してはならない。怖いくらい試合に集中したい」とも口にしている山川。今月23日に誕生日を迎え、来季は35歳シーズンとなるが、一切の妥協なしに本気のオフを過ごし大爆発をしてみせる。 （木下 大一）