「新馬戦」（８日、京都）

東西から良血新馬が初陣を迎える。東は近親に芝重賞３勝のシャケトラがいるキタサンブラック産駒のミラージュノワール（牝２歳、美浦・宮田）が土曜東京５Ｒ（芝１８００メートル）にスタンバイ。西は１７年オークス３着でデイリー杯クイーンＣを制したアドマイヤミヤビを母に持つ、友道厩舎ゆかりのアドマイヤシュラ（牝２歳、父エピファネイア）が土曜京都５Ｒ（芝１８００メートル）で初陣Ｖを狙う。

厩舎ゆかりの良血馬がターフにその姿を現す。昨年の菊花賞３着馬で目黒記念覇者アドマイヤテラの半妹アドマイヤシュラ（牝２歳、父エピファネイア、栗東・友道）が、土曜京都５Ｒ（芝１８００メートル）にスタンバイする。鞍上はファンタジーＳ（フェスティバルヒル）で短期免許初日に重賞を制した腕達者Ｃ・デムーロ。４日朝は栗東坂路でキャンター調整した。

大江助手は「４３０キロ程で体が減ることなく調整できていて、ケイコの動きもいい」と手応えを口にする。距離はクラシックを意識する１８００メートルから。「いいと思う。現状は千六から二千ぐらい」と適性は十分だ。最終追いは栗東芝を予定しており、「まだウッドではモサモサするところがあるけど、今週で変わってくれれば。大人しくて、手が掛からない。それでいて競馬に対していい方に気の強さが出ている。メンタル面では初戦からいい」と力を込めた。

今年の父はエピファネイア。エフフォーリアなどの活躍により、種付け料が２２年当時の最高値１８００万円に設定された“黄金世代”が、現在２歳リーディングを独走中だ。母とその産駒を全て預かり、このファミリーを知り尽くした同助手は「お父さんによってタイプがバラバラでも、みんな走ることに前向きな性格。ポテンシャルのあるいいお母さんです」と目を細めた。同世代のライバルに負けじと修羅のごとき速さでゴールを駆け抜ける。