¡Ú£Æ£×£Ê¡Û¸µ¥Ý¡¼¥ë¥À¥ó¥µ¡¼¡¦°ËÆ£Ä«Èþ¤ÎÍýÁÛÁü¤Ï¡Ö£Ö¥·¥§¥¤¥×¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤¨¤ëÂÎ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¸µ¥Ý¡¼¥ë¥À¥ó¥µ¡¼¤Î°ËÆ£Ä«Èþ¡Ê£´£±¡Ë¤¬¶Ú¥È¥ì¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï¥Ý¡¼¥ë¥À¥ó¥¹¡¢Î¦¾å¤Ê¤ÉËÉÙ¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Îò¤ÏÌó£¶Ç¯¡£ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÃÄÂÎ¡Ö£Æ£×£Ê¡×¤Ë¤è¤ë¡Ö£Ç£Å£Î£Å£Ò£Á£Ô£É£Ï£Î¡¡£Ã£Ì£Á£Ó£Ó£É£Ã¡×¡Ê£¹·î£±£³Æü¡¢ºë¶Ì¡¦ÏÂ¸÷»ÔÌ±Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¥¦¥£¥á¥ó¥º¥Ó¥¥Ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º£´£°ºÐ°Ê¾å¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤Ë¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤ò»Ï¤á¤¿ÍýÍ³¤ò¡¢¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£¡Ö¤â¤È¤â¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ý¡¼¥ë¥À¥ó¥¹¤ò¤ä¤á¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¥¸¥à¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¡¼¥ë¥À¥ó¥¹¤â·ë¹½¶ÚÆù¤ò»È¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤³¤í¤«¤é¶ÚÆùÈþ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¥¸¥à¤ËÄÌ¤¤½Ð¤·¤Æ¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¡¡¸½ºß¤Ï°õºþ²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ëÃæ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥à¤Ç½µ£µ²ó¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿È¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸ª²ó¤ê¤È¡¢·ë¹½Î¦¾å¤ä¥À¥ó¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢µÓ¤Ï¤â¤È¤â¤È¶ÚÎÌ¤¬¤¢¤ëÊý¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤ª¿¬¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤ÏÇØÃæ¤â¤·¤Ã¤«¤êÃÃ¤¨¤Æ¡¢£Ö¥·¥§¥¤¥×¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤¨¤ëÂÎ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£