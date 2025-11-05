若見えスゴーーッ！【40・50代】に推したい♡「くすみカラーウルフ」

こなれ感のあるくすみカラーにレイヤーで作るウルフカットを合わせたら、若見えを狙えるかも。大人の髪にくすみカラーが柔らかさと透明感を出しつつ、トレンド感のあるウルフカットが軽やかさを演出してくれます。装いが重たく見えがちな秋冬にこそおすすめしたい「くすみカラーウルフ」をご紹介。

グリーンで赤み対策

地毛の赤みや褪色後のオレンジがかった状態が気になる場合は、補色となるグリーン系を入れてみて。画像のカラーは、柔らかく肌馴染みの良いオリーブベージュ。ベージュのふんわりとしたニュアンスにオリーブのくすみが加わることで、大人に似合う雰囲気に。甘さを抑えたウルフとも好相性です。

迷ったらグレーとベージュをいいとこ取り

地毛のように自然な色合いのナチュラルグレージュ。重く見えがちな黒髪よりも、知的でアーバンなグレーとまろやかで親しみやすいベージュのよさを、バランスよく楽しめます。襟足のボリュームを大胆に落としてタイトに仕上げると、暗めのトーンも相まって頭が小さく見えるかも。

ハイトーンならウルフは控えめに

扱いやすいミディアムレングスは、@t.ikeda214さんによると「オーダー多数」と人気のよう。ハイトーングレージュには透明感があるものの、くすみが効いているおかげで派手に見えにくいのがポイントです。レイヤーを低めに入れると、より落ち着いて大人にふさわしい上品なウルフヘアに。

儚さを醸し出す透明感カラー

シアーグレージュは、軽さや透明感が強調されやすいくすみカラーです。光が当たると透けるニュアンスがあり、儚げで上品なイメージを目指したい人にピッタリ。軽い質感を意識したウルフカットとマッチします。

