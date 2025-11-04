横浜・新山下にBMWの新コンセプト導入の最新サービス拠点「みなとみらいワークショップ」オープン
ビー・エム・ダブリュー株式会社は、同社の正規ディーラー、ウエインズインポートカーズ株式会社が、最新の整備機器を備えたサービス拠点「みなとみらいワークショップ」を、2025年11月1日に横浜・新山下エリアに開設したと発表した。
同施設は、リテール・ネクストコンセプトを導入し、顧客中心の体験を追求する施設で、デジタルツールを活用したサービス提供や環境配慮型の設計が特徴だ。サービスセンター単独での開設は、今回が初となる。興味のある方は詳細をチェックしてみてはいかがだろうか。
ショールーム・コンセプト、リテール・ネクストを導入した「みなとみらいワークショップ」がオープン
リテール・ネクストを導入
ビー・エム・ダブリュー株式会社（代表取締役社長: 長谷川 正敏）のBMWおよびMINI正規ディーラーであるウエインズインポートカーズ株式会社（代表取締役：松田 勝幸）は、「みなとみらいワークショップ」を本年11月1日（土）より営業を開始する。
リテール・ネクストとは、顧客のニーズや思考を第一に考える「カスタマー・セントリック（顧客中心主義）」をテーマに、魅力的なショールームでの体験を提供することを目的とした新しい販売のコンセプトであり、持続可能な環境に優しいデザイン設計を特徴としている。また、デジタルツールを活用し、車両の検索、機能、特徴を知るだけでなく、さらに、顧客の個々のニーズにあわせてショールームでの体験をサポートする。
みなとみらいワークショップは、首都高速3号線新山下ランプから車で３分、新山下港の入口である鴎橋交差点付近に位置し、横浜中心部のみなとみらいや山下公園などの観光スポットにも近いエリアである。整備件数の増加により、最新の整備機器や設備を取り揃え、今回サービスセンター単独で開設する。
ウエインズインポートカーズ株式会社「みなとみらいワークショップ」の概要
リリース提供元：ビー・エム・ダブリュー株式会社