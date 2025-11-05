１１月１４日（日本時間１５日）に米マイアミで予定されていたプロボクシングのＷＢＡ世界スーパーライト級１位・平岡アンディ（２９）＝大橋＝の世界戦興行の中止が４日、発表された。平岡の世界初挑戦は、１２月に延期となる見通しだ。

平岡は当初、ＷＢＡ世界同級王者ゲーリー・ラッセル（２９）＝米国＝との世界戦へ向け、この日渡米する予定だった。しかし今月に入り、興行のメインイベントで人気ユーチューバーのジェイク・ポール（２８）とエキシビションマッチが組まれていたＷＢＡ世界ライト級王者ジャーボンテイ“タンク”デービス（３０）＝ともに米国＝が元交際相手から暴行、監禁、誘拐などで訴訟を起こされたことが発覚した。

興行開催が不透明となり、平岡陣営は３日夜に渡米の中止を決断。主催のモスト・バリュアブル・プロモーションズ（ＭＶＰ）社が３日（同４日）、中止を発表した。大橋秀行会長（６０）によると、平岡はこの日も横浜市内の所属ジムで練習したという。

ＭＶＰ社は、ポールの新たな対戦相手を探した上で、年内に改めて開催するとしている。ボクシングの米専門誌「ザ・リング」（電子版）は、１２月１２日か１９日への延期が検討されていると伝えた。デービスの代役候補として、元２階級制覇王者アンドレ・ウォード、総合格闘家のネイト・ディアス（ともに米国）、フランシス・ガヌー（カメルーン）らの名前が挙がっている。過去にもひき逃げやＤＶなど数多くのトラブルを起こしているデービスに対し、ポールは自身のＸで「まさに歩くゴミ人間だ」と批判している。（勝田 成紀）

◆最近の平岡アンディ

▽９月２３日 大橋ジムが１１月１４日に米マイアミで平岡がラッセルに挑戦すると発表

▽同２６日 平岡が都内で会見。明石家さんまに「勝利を届けたい」と誓う

▽１０月２８日 大橋ジムで公開練習。「コンディションはすでに仕上がっている。万全です」

▽１１月３日夜 ４日の渡米を急きょキャンセル

◆平岡 アンディ（ひらおか・あんでぃ）１９９６年８月８日、横浜市生まれ。２９歳。元アマチュアボクサーでガーナ系米国人の父ジャスティス・コジョ氏の影響で４歳からボクシングを始める。中学から陸上の中距離で活躍。横浜高時代には国体出場。高校在学中の１３年１２月に花形ジムからプロデビュー。１５年から米ロサンゼルスで修業し、１６年９月に大橋ジムに移籍。１７年１１月、日本ユース・スーパーライト級王座獲得。２１年１０月、ＷＢＯアジアパシフィック・日本同級王座獲得。身長１８２センチの左ボクサーファイター。