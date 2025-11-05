◆第２３回大阪市長杯争奪関西地区大学選手権大会第４日 ▽第２代表決定戦 立命大１―０京産大（４日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港）

明治神宮大会（１４〜１９日）出場を懸けた第２代表決定戦は、立命大（関西学生）が京産大（関西六大学）にスミイチ勝利で１０年ぶり５度目の出場を決めた。遠藤翔海（かける）投手（４年）＝京都共栄学園＝が１安打完封。大会初日に東農大北海道オホーツク（北海道二連盟）と対戦する。同選手権の最優秀選手賞に佛教大（京滋大学）の能登原健生外野手（４年）＝神戸国際大付＝、最優秀投手賞に同・野村亮輔投手（３年）＝綾羽＝、敢闘賞に立命大の遠藤と京産大の河渕巧外野手（４年）＝市和歌山＝が選出された。

激しい投手戦を制し、立命大の遠藤は両手を突き上げた。左腕を中心に、歓喜の輪ができる。「今日負けたら本当に終わり。必死に、行けるところまでと」。１安打無四球で公式戦初完封。初回の１点を守り抜いた。

２日の大産大戦で９回１死まで完全試合の好投。中１日の登板は本調子と言えなかったが、「疲労感があるときにチェンジアップやツーシームがうまく投げられると分かっていた。そこがうまく使えた」。出塁を許したのは３回先頭の左前打のみ。２試合連続の“２８人斬り”を演じてみせた。

昨年３月のオープン戦、投げた瞬間に「バキッ」と嫌な音がした。左肘の肘頭疲労骨折。手術し、全治約４か月の予定だったが、ボルトを入れたことによる感覚の変化に苦しみ、昨年は秋２登板に終わった。当初は肘を１ミリも動かせず、寝るときすら痛かった。「もう野球は絶対できない」。辞めようと悩んだが、仲間が毎日のように声をかけてくれた。今春から先発に定着。今秋リーグ戦は６戦４勝、防御率１・１１で最優秀投手に輝いた。

今大会は初戦で京産大に敗戦しており、背水の陣から３連勝。昨春に大学史上初の１０戦全敗を喫したチームが、１０年ぶりの神宮に駆け上がった。「全国は経験がない。ワクワクしている」と遠藤。ボルトが残ったままの左腕で、全国の強打者たちを圧倒する。（瀬川 楓花）

〇…プロ野球では、現役１２年間で通算５６勝を挙げた国鉄（現ヤクルト）の田所善治郎が１９５７年に２試合連続の“２８人斬り”を達成した例がある。１０月１６日、同２０日の広島戦でともに１安打完封勝利を収めた。同年は開幕投手を務めるなど、自己最多の１５勝をマークしている。