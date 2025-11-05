【きょうから】ケンタッキー、『香るゆず七味チキン』登場 ピリッとした刺激がアクセント
日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン（以下：KFC）店舗で、『香るゆず七味チキン』をきょう5日から数量限定で販売する。
【写真】カルビーとコラボ！『ポテトチップス KFC 香るゆず七味チキン味』
同商品は、ジューシーなチキンに上品なゆずの香りがふわっと広がり、七味唐辛子のピリッとした刺激がアクセントで、思わずもう一口食べたくなる一品。チキンの下味はかつおや昆布の旨味をベースとしているため、ゆずの風味とマッチしてより味わい深い仕上がりに整っている。
また、カルビーのロングセラー商品「ポテトチップス」とのコラボレーションチップスも期間限定で復活。KFC定番の「オリジナルチキン味」と新商品「香るゆず七味チキン味」の2種類を全国のコンビニエンスストアで購入できる。パッケージには数量限定で、KFC店舗で利用できるクーポン券が付いており、「香るゆず七味チキン」を30円おトクに楽しめる。
【商品概要】※価格は税込
■商品名
『香るゆず七味チキン』330円
『食べくらべセット』980円
香るゆず七味チキン、オリジナルチキン、選べるサイド1種、ドリンク（M）
『食べくらべ4ピースパック』1490円
香るゆず七味チキン2ピース、オリジナルチキン2ピース、選べるサイド1種
『食べくらべ6ピースパック』2240円
香るゆず七味チキン3ピース、オリジナルチキン3ピース、選べるサイド2種
【写真】カルビーとコラボ！『ポテトチップス KFC 香るゆず七味チキン味』
同商品は、ジューシーなチキンに上品なゆずの香りがふわっと広がり、七味唐辛子のピリッとした刺激がアクセントで、思わずもう一口食べたくなる一品。チキンの下味はかつおや昆布の旨味をベースとしているため、ゆずの風味とマッチしてより味わい深い仕上がりに整っている。
【商品概要】※価格は税込
■商品名
『香るゆず七味チキン』330円
『食べくらべセット』980円
香るゆず七味チキン、オリジナルチキン、選べるサイド1種、ドリンク（M）
『食べくらべ4ピースパック』1490円
香るゆず七味チキン2ピース、オリジナルチキン2ピース、選べるサイド1種
『食べくらべ6ピースパック』2240円
香るゆず七味チキン3ピース、オリジナルチキン3ピース、選べるサイド2種