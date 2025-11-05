佐野勇斗、ワイヤーなしでビル3階から大ジャンプ 『ESCAPE』第5話で“黒髪”イメージチェンジ
俳優の桜田ひよりと佐野勇斗（M!LK）がW主演を務める、日本テレビ系水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（毎週水曜 後10：00）の第5話が、きょう5日に放送される。それに先立って、同話の見どころが公開された。
【場面写真】楽しそう！ハロウィンを楽しむ結以（桜田ひより）たち
本作は、完全オリジナル脚本で描く“予測不能な逃亡劇”。人質の社長令嬢・八神結以（桜田）と誘拐犯・林田大介（佐野）の2人が逃避行を始めたことで、「それは誘拐のはずだった」のサブタイトルが示すように、思わぬ事態に巻き込まれていく。
第5話では、結以の父・八神慶志（北村一輝）が記者会見を開き、2人に取引を呼びかける。そんな中、大介は誘拐の主犯で恩師の斎藤（飯田基祐）が事件の最中に亡くなっていたことを知ってショックを受ける。大介のため、結以は危険を承知で葬儀への潜入を提案するが、タイムリミットは30秒となる。
しかし、そこには大介が来ることを予見した刑事の小宮山（松尾諭）と田端（日高由起刀）がいた。警察と鉢合わせ、超近距離での攻防が繰り広げられる。絶体絶命の大介の危機に現れたのはガン（志田未来）。そして、大介は建物3階の非常階段から脱出のため飛び降りる。
同シーンでは、佐野がビル3階からの大ジャンプに挑戦。「高いところは得意ではない」という佐野だが、持ち前の運動神経の良さを生かしてワイヤーなしの危険なアクションに体当たりで臨んだ。
さらに、葬儀に潜入するために金髪から黒髪に染めてイメージチェンジ。この黒髪ビジュアルは予告で登場して話題を集めていた。
【場面写真】楽しそう！ハロウィンを楽しむ結以（桜田ひより）たち
本作は、完全オリジナル脚本で描く“予測不能な逃亡劇”。人質の社長令嬢・八神結以（桜田）と誘拐犯・林田大介（佐野）の2人が逃避行を始めたことで、「それは誘拐のはずだった」のサブタイトルが示すように、思わぬ事態に巻き込まれていく。
しかし、そこには大介が来ることを予見した刑事の小宮山（松尾諭）と田端（日高由起刀）がいた。警察と鉢合わせ、超近距離での攻防が繰り広げられる。絶体絶命の大介の危機に現れたのはガン（志田未来）。そして、大介は建物3階の非常階段から脱出のため飛び降りる。
同シーンでは、佐野がビル3階からの大ジャンプに挑戦。「高いところは得意ではない」という佐野だが、持ち前の運動神経の良さを生かしてワイヤーなしの危険なアクションに体当たりで臨んだ。
さらに、葬儀に潜入するために金髪から黒髪に染めてイメージチェンジ。この黒髪ビジュアルは予告で登場して話題を集めていた。