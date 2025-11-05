

国内で好調が続くサイゼリヤ。直近の2025年9月の既存店客数は前年同月比12.4％増で着地した（撮影：尾形文繁）

【グラフで見る】ここ数年、サイゼリヤは儲かっているのか？

低価格イタリアンレストラン、サイゼリヤの勢いはどこまで続くのか。

10月15日に発表した2025年8月期決算では、売上高が前期比14%増の2567億円、営業利益が同4%増の154億円で、いずれも過去最高となった。

都内店舗では平日夜でも大行列

業績を牽引しているのが、国内店舗での客数増加だ。

国内既存店の売上高は25年9月まで47カ月連続で前年同月を上回っており、直近1年の客数は前年同月比10〜20%増と大きく伸ばしている。実際、都内の店舗を訪れてみると、平日夜にもかかわらず入店待ちの行列になっている光景をよくみかける。





外食企業では、度重なる値上げを反映して客単価は前年比で上昇を続けているものの、客数が落ち込んでいるところが多い。回転寿司大手のくら寿司や、壱番屋が展開するカレー専門店のCoCo壱番屋では、直近1年間の客数がいずれも5%程度の減少が続いている。

サイゼリヤの客数が好調である要因は、ほかの外食店と比べて“割安感”を維持できているからに他ならない。

25年8月期の国内の客単価は844円。ミラノ風ドリア300円、ハンバーグステーキ400円、ほうれん草のソテー200円（いずれも税込み）など、複数品を頼んでも容易に1000円を超えない価格帯が性別や年代を問わず支持されている。

苦戦の中国では出店緩めず

一方、苦戦気味なのがここ数年の業績を牽引してきた海外事業だ。

とくに海外事業の中核である中国本土が厳しく、上海、広州、北京各エリアでの既存店売上高は足元では前年同月比10〜20％減で推移している。

中国では景気低迷が続き、競争力が弱いショッピングセンター（SC）の集客力の低下が顕著になっているという。中国でサイゼリヤはSCへの出店が中心のため、その影響をもろに受けている。

ただ、出店のアクセルを緩めるつもりはなく、海外全体で123店舗を出店した25年8月期に続き、26年8月期もほぼ同じ121店舗と、過去にない水準での出店が続く。

今年7月には内陸部の武漢に現地子会社を設立したほか、ソースやパスタ、ピザなどを製造する新工場を約40億円投じて広州に建設中で、現地での事業体制の整備を進めている。当面は費用先行の状況が続くとみられるが、海外での本格的な成長フェーズに向けて着実に種は蒔いている。

（岸本 桂司 ： 東洋経済 記者）