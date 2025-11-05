ÃÏ¸µ»æ¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¥í¥Ï¥¹¤ÎÈëÏÃ¡¡Âè7Àï¡¢·àÅªÆ±ÅÀÃÆ¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÄË¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¥í¥Ï¥¹¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¤«¤«¤ë¾ìÌÌ¤Ç¹¶¼é¤Ç¹×¸¥¤·¤¿(C)Getty Images
¡¡º£µ¨¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Î½ªÈ×¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹¤¬¹¶¼é¤Çµ®½Å¤ÊÆ¯¤¤ò¸«¤»¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÈÁè¤Ã¤¿º£¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤Ï6¡¢7Àï¤Î2»î¹ç¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò³³¤Ã¤×¤Á¤ÇÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤é¤»¤ëµßÀ¤¼ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦ÂçÃ«æÆÊ¿É×ºÊ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë
¡¡Âè7Àï¡¢3-4¤È¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿9²óÉ½¡¢¥í¥Ï¥¹¤Î¥Ð¥Ã¥È¤«¤éÊü¤¿¤ì¤¿¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤Ë¤è¤ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÎ¢¡¢°ì»àËþÎÝ¤ÎÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¤ò¾å¼ê¤¯½èÍý¤·¥Û¡¼¥à¤Ø¤ÎÀµ³Î¤ÊÁ÷µå¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÉõ»¦¡£¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤È¤Ê¤ë¼ºÅÀ¤òËÉ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢±äÄ¹Àï¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¥²¡¼¥à¤Ï¡¢5-4¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬À©¤·Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤ËÅÚÃÅ¾ì¤Ç¤Î¥í¥Ï¥¹¤Î¹¶¼é¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¡¼¤¬¥Á¡¼¥à¤òµß¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥·¥ê¡¼¥º½ªÎ»¸å¡¢¤½¤Î³èÌö¤ÏÉé½ý¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDODGERS NATION¡Ù¤¬11·î3Æü¡¢¡Ö¥í¥Ï¥¹¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ëÀ£Á°¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¤òÇÛ¿®¡£ÊÆ»æ¡ØLOS ANGELES TIMES¡Ù¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ê¥¹µ¼Ô¤Ë¤è¤ë¡¢¡È¥¹¥¯¡¼¥×¡Éµ»ö¤ÎÆâÍÆ¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥í¥Ï¥¹¤Ï¿ô½µ´ÖÁ°¤ËÉé¤Ã¤¿Ï¾´Ö¶Ú¤ÎÉé½ý¤ò°²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£°²½¤Î¸¶°ø¤ÏÂè6Àï¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿·ã¤·¤¤¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬3-1¤Ç¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿Âè6Àï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÎºÇ¸å¤Î¹¶·â¤È¤Ê¤Ã¤¿9²óÎ¢¡¢°ì»à¤«¤é¤Î¥ì¥Õ¥È¥Õ¥é¥¤¤ÎÄ¾¸å¡¢º¸Íã¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬ÆóÎÝ¤ØÁ÷µå¡£¥í¥Ï¥¹¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿Áö¼Ô¤È¸òºø¤·¤Ê¤¬¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò¹¥Êá¤·Ê»»¦¤ò´°À®¤µ¤»¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤â¥í¥Ï¥¹¤¬»æ°ì½Å¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ï¥ê¥¹µ¼Ô¤Ë¤è¤ë¡¢¡ÖÅÚÍËÆü¤Ë¥í¥Ï¥¹¤¬ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤¿¤È¤¡¢º¸¤Î¶»³Ô¤¬ÄË¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¡ÖÈà¤ÏÏÓ¤òÆ¬¾å¤Ë¾å¤²¤ë¤Î¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦µ½Ò¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ØDODGERS NATION¡Ù¤Ï¡¢¥í¥Ï¥¹¤¬¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ä¥É¥¯¥¿¡¼¤È¶¨µÄ¤·½Ð¾ì¤Ë»ê¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¥Õ¥£¡¼¥ë¥É³°¤Ç¤Î¼£ÎÅ¤Ë¤è¤ê¡¢¥í¥Ï¥¹¤Ï¹¶·âÌÌ¤Ç¤â¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤â¡¢¿ÍÀ¸ºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿Â¾¤Ë¤â¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØFANSIDED Dodgers¡Ç Way¡Ù¤Ç¤â¤³¤Î°ìÊó¤ò°·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÆâÌî¼ê¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹¤Ï¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï¤ÇÆ±ÅÀ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤¢¤Î·àÅª¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÄË¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¥ì¥Ý¡¼¥È¡£
¡¡µ®½Å¤Ê¥¢¡¼¥Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢9²óÎ¢¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤â¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥í¥Ï¥¹¤ÎÆ¯¤¤ÏÂÇ·â¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢¼éÈ÷¤Ç¤ÎÎäÀÅ¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ç¼ºÅÀ¤Î´íµ¡¤òËÉ¤¤¤À¡£ÇÉ¼ê¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Í¥¾¡¤ò»Ù¤¨¤¿³Î¤«¤Ê¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤òÁ÷¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö»î¹ç¸å¡¢¥í¥Ï¥¹¤ÏÏ¾¹ü¤Î¾õÂÖ¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ØÂç¾æÉ×¡Ù¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÏÓ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤µ¤¨¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃË¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ò°ì¿¶¤ê¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÌ¿±¿¤òµß¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤·¡¢¤½¤Î¹×¸¥ÅÙ¤ò¾Î¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¡Íø¤Ø¤Î´õË¾¤ò·Ò¤®¤È¤á¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤ò½ª¤¨¤ë¤Þ¤ÇÉ½¾ð¤òÊø¤¹¤³¤È¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¡È¼çÌò¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿º£²ó¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥í¥Ï¥¹¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤½¤ÎÃæ¤Î1¿Í¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
