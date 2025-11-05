

（写真：Luce／PIXTA）

【写真】スニーカー選びに重要なポイントを知っていますか？

春夏も秋冬も、ジャケットやスニーカーの配色は似たものを選びがちです。にもかかわらず「通勤スニーカーに違和感がある」という声を耳にします。

おのずと重厚感が増してしまう秋冬は、春夏にくらべスニーカーが浮いてしまう状況に陥りがち。しかし「本革スニーカーならば問題ない」という考えだけでは不十分なのです。

今回は、秋冬コーディネートに合う通勤スニーカーを明確化し、選び方の基準を解説します。

「重厚感に耐えられない」スニーカーの共通点

「季節感がないスニーカーは通年OK」という考えは、秋冬の足元をチープに見せるリスクを孕んでいます。というのも春夏と秋冬で同じ配色のスニーカーを使っていたとしても、ビジネスファッション全体の見え方は、根本的に別物だからです。

ビジネスTシャツがニット（セーター）に代わり、秋冬ジャケットやスラックスの生地感もあって、ジャケットの着こなし全体に厚みが加わります。加えてウールやカシミヤなど起毛した質感も相まって、装い全体に重厚感が生まれるのです。

つまり生地の厚みと表情ある質感によって、春夏以上にビジネスファッションの格が一段あがるということ。衣替えに合わせた、通勤スニーカーの見直しが大切です。

これが気温の変化とともに、通勤スニーカーがパッとしなくなる原因だと捉えています。たとえ本革のスニーカーであったとしても、スニーカー選びにおける他の視点を見逃してしまうと、秋冬の重厚感に耐えられません。そこで「革靴と通勤スニーカーの縦横比」について考えてみましょう。

スニーカーを革靴に履き替えただけで、全身の印象がぐっと引き締まる経験をお持ちの方も多いでしょう。これは革靴にドレス感があるとも言えますが、靴の縦横比と服のドレス感が一致していると言い換え可能です。

スポーツ系スニーカーは、走行時の安定性を優先しているため、着地面積を広くとるべく靴のフォルムが横方向へ広がっています。視覚的には「横に膨らむ＝カジュアル寄り」に見えやすい構造。一方の革靴は、かかとからつま先へ体重移動する歩行時の推進力をサポートする構造の名残から、つま先方向へ重心が流れる縦の流れを持っています。



横幅が広くなりやすいスポーツ系スニーカー（写真：筆者撮影）

つまり靴の木型が革靴同様の縦横比ならば、ボリューム感があったとしても秋冬オフィスカジュアルの重厚感を邪魔しません。これが革靴ライクなスニーカーが通勤仕様として成立しやすい理由ですが、なかには縦横比がOKなのに、パッとしないケースもあります。そこで通勤スニーカー選びに必須となる、3つの視点を言語化します。

秋冬の通勤スニーカーで押さえるべき3つのポイント

ポイントは「素材」「フォルム」「色」の3点ですが、とくに誤解されやすいのは「どんな素材か」ではなく、「どんな見え方か」ということ。ここを理解すると、店頭での選び方が簡単になります。

まず素材については本革は好ましいのですが、ビジュアルの情報量について検討が必要です。同じ素材であったとしても、デザインや加工次第で、見え方は変わるもの。



革靴に近い縦横比のビジネススニーカー（写真：筆者撮影）

たとえばスニーカーの縫製によるステッチ幅や、細かく分割された補強パーツによって、視線が散らかるとも言い換えられますが、この状態を私は「ビジュアル情報量の過多」と呼んでいます。

「素材は合っているのに、なぜか着こなしに合わない」という通勤スニーカーの盲点とも言えます。つまり、アッパー部分の縫い目やパーツの継ぎ目が少なく、面の連続性があるほど、重厚感あるビジネスファッションに合わせやすいのです。

次にフォルムについては、先程お伝えしたように、ボリューム感よりも縦横比を意識しましょう。たとえボリュームがあったとしても、革靴ライクな縦横比ならば、上品に見えるものです。



ローファーの木型を用いたスニーカー（写真：筆者撮影）

秋冬の通勤スニーカーが野暮ったく見える理由

また色については、秋冬オフィスカジュアルの場合、全身に濃色面積が増えることを考慮する必要があります。たとえば全身が暗い場合、足元の白スニーカーがアクセントになりますし、逆にクリーム系の明るいニットを挿す場合、白スニーカーは合わせづらいのです。その理由は、春夏と秋冬における生地の密度が関係しています。

服の生地感が軽量な春夏は、白いビジネスTシャツと白スニーカーが喧嘩することはありません。というのもダークカラーのジャケットやスラックスも、秋冬ほど生地の密度がないため、抜け感があるからです。



濃色コーデのアクセントになる白スニーカー（写真：筆者撮影）

要するに、春夏の白スニーカーは全身の抜けのおかげで、全身に馴染みやすいということ。ところが秋冬は、生地の密度が濃くなるため、春夏と同じ配色でも印象は同一ではないと言えるのです。

秋冬の通勤スニーカーが野暮ったく見える理由は、靴本体の問題だけではありません。もう一つの落とし穴はスラックス選びです。

足元に生まれるカジュアルな違和感を消そうとしたとき、「より細身でシャープなスラックス」を着用し、全身のバランスを整えようとする方がいらっしゃいます。整えようとする意図は間違いありませんが、このシルエットでは水と油のように馴染みません。だらしなさが解消されるどころか、かえって違和感が強調されてしまうのです。

スニーカーのカジュアルさを緩和するために選ぶべきスラックスは、ワンタックなど「もも周りにゆとりがある」タイプ。加えて「裾にかけてテーパードが効いている」という2つの条件を満たしているものを選択肢にしてください。秋冬スラックスは、その生地感のお陰から、ある一定のドレス感を担保しているため問題ありません。



靴紐や補強パーツの切り返しを最小限に抑えた本革スニーカー（写真：筆者撮影）

また春夏の軽量なスラックスについても、スニーカーには同様のフォルムが似合います。とはいえスニーカーのドレス感によっては、逆にスラックスがペラッと見えてしまうリスクも否めません。だからこそ春夏のオフィスカジュアルには、スポーティーな通勤スニーカーも合うのです。

素材や配色だけでなく「見え方の解像度」を上げる

今回お伝えしたかったポイントは、素材や配色を見るだけでなく「見え方の解像度」を上げること。これこそスニーカー通勤をエレガントに見せる本質です。

靴は単体では完結せず、服の世界観をつなぐ「印象における最後のピース」と言えるでしょう。ここまで視点が上がると、清潔感を担保するレベルを超えて、あなたのポジションや職務に相応しい印象に仕上がるのです。

（森井 良行 ： ビジネスマンのためのスタイリスト）