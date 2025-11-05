元宝塚歌劇団の女優・咲花莉帆が4日までにインスタグラムを更新。結婚したことを発表した。

咲花は「いつもお心を寄せてくださる皆様へ」と書き出し、「文化の日の本日 私 咲花莉帆はコピーライターの石川北斗さんと入籍いたしましたことを ここにご報告申し上げます」と報告。

そして「表現という舞台に携わる私たちらしく 自由と平和を愛し文化を尊ぶこの日に それぞれのこれまでの歩みと表現への想いを大切にしながら 共に新たな道を歩んで参ります」と思いをつづった。

続けて「挙式は公演の合間を縫って 先日の佳き日に 日頃よりお世話になっている皆様にお立ち会いいただき 私たちふたりの希望で仏前式を執り行いました」と記し、和装姿の夫婦ショットなどを公開した。

そして「これまで支え導いてくださった皆様への感謝を胸に これからも舞台で言葉と心を届け表現に向き合ってまいります」と決意し、「今後とも変わらぬご厚誼のほどよろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。

咲花は06年に宝塚音楽学校に入学、08年に同校を卒業後、宝塚歌劇団に入団。娘役として宙組に配属。13年に退団した。26年2月26日に明治座で開幕する舞台「大地の子」に出演予定。