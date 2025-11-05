【駅員の本音】ICカードの履歴は全部バレている！ルールの裏にある“駅員と客の心理戦”の実態とは【作者に聞く】
駅員経験のあるザバック(@theback_blog)さんは、X(旧Twitter)やブログにて駅員を主人公にした漫画などを中心に公開している話題の漫画家。駅員のあるあるをテーマに描いた「しょうもない嘘は勘弁です」の漫画を投稿している。今回は本エピソードを紹介するとともに、著者にICカードで電車に乗って折り返すような行為についても伺った。
駅員として日々、さまざまなお客さんと向き合うザバックさん。実際の勤務中に体験した出来事をもとに描かれた本作「しょうもない嘘は勘弁です」。ある日、勤務中に一人の女性から「さっき駅に入ったばかりだけど、急用ができてもう電車に乗らないから出してほしいの」と声をかけられる。手続きをするためICカードを確認すると、入場記録は現在時刻の2時間前。どうやら一度乗車して折り返してきたようだ。「バレるような嘘はついてほしくない」と心の中で思う駅員であった。
折り返し乗車をする人についてどう思うか作者のザバックさんに尋ねると、「まぁ電車に乗ったけど、結局向こうの駅で降りてないんだから『お金を払いたくない！』っていう気持ちはわからなくはないんです。でも、タクシーと同じで電車に乗車して移動したならお金を払ってもらうのが規則なので、きちんとお金はいただきます。どちらにせよ、嘘をつくのはやめてほしいですね」と話してくれた。
一度電車に乗車したら運賃を支払うのは当然のルール。駅員という仕事の裏側には、ルールだけでは割り切れない人との駆け引きの連続があるようだ。日常に潜む駅員の苦労やリアルを知りたい方は、ぜひザバックさんの作品を読んでみてほしい。
取材協力：ザバック(@theback_blog)
