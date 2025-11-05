4日、高市首相は就任後初の国会論戦に臨みました。「物価高対策」や「議員定数削減」などについて、どう答えたのでしょうか。

■“政治とカネ”の問題 ヤジ飛び交う中、答弁

4日、ほほ笑みながら議場に入った高市首相。

まず質問に立った、立憲民主党の野田代表は…。

立憲民主党 野田代表

「まずはじめに高市総理、大役へのご就任、誠におめでとうございます。ワークライフバランスに留意され、健康管理には十分お気をつけください」

そして早速、“政治とカネ”の問題に切り込みます。

立憲民主党 野田代表

「総理は旧安倍派幹部を党の要職に登用し、政治とカネの問題について決着がついたかのごとく人事を決められたことは大変遺憾です。決断と前進の前に信頼回復が必要ではないでしょうか？」

高市首相

「それぞれの議員が丁寧に真摯（しんし）に説明責任を尽くしてきたものと考えております。ただ大切なことは二度とこのような事態を繰り返さないということです」

高市首相

「政治とカネの問題には厳しい姿勢で臨み、ルールを徹底的に順守する自民党を確立する覚悟です」

「カネの使い道、明らかにするのが先だろう」など、多くのヤジが飛び交いました。

■ガソリン税の暫定税率の廃止「しっかりと対応」

3日の夜、答弁に自らの手で細かく修正を加えて準備したという高市首相。最優先で取り組むとしている「物価高対策」について、野田代表は…。

立憲民主党 野田代表

「ガソリン税の暫定税率の廃止、そろそろ決着をつけませんか？」

10月31日の与野党6党の実務者協議で、年内の廃止で合意したガソリンの暫定税率。実現すれば、1リットルあたり25.1円分の税金が撤廃されます。

立憲民主党 野田代表

「所信表明演説ではガソリン税について『今国会での廃止法案の成立を期します』としていますが、年内に廃止すると、ここで明言すべきではないですか？」

この追及に、高市首相は…。

高市首相

「いわゆるガソリンの暫定税率の廃止については、自民党の総裁選挙もございましたけれども」

「本年12月31日に廃止すること、この政党間の議論の結果をしっかりと踏まえて対応をしてまいります」

■“2年間食料品の消費税ゼロ” 実施時期の言及なし

最大の焦点となっている、物価高対策。

自民党と日本維新の会が「検討する」としている、“2年間食料品の消費税ゼロ”については…。

立憲民主党 野田代表

「実施時期も明記されていなければ『視野』に『検討』など、やる気のなさがにじみ出ている一文です」

高市首相

「内閣としては、物価高対策としてすぐに対応できることをまず優先すべきと考えております。その上で消費税率の引き下げについては、事業者のレジシステムの改修等に一定の時間がかかる等との課題にも留意が必要であると考えています」

具体的な実施時期などについては言及しませんでした。

代表質問を終えた野田代表は…。

立憲民主党 野田代表

「全体として検討するという言葉が多かったので、明快な答弁だったとは思えません。政治とカネの問題、けじめがついたのかと聞いてるのに答えてない。終始曖昧な答弁が多かったと思います」

■藤田共同代表、与党として初めて代表質問

一方、新たな連立のパートナーとなり、与党として初めて代表質問に臨んだ日本維新の会、藤田共同代表。

強く問いかけたのは、連立の絶対条件として掲げた「国会議員定数の削減」について。

日本維新の会 藤田共同代表

「議員定数削減を実現しようではありませんか。有言実行あるのみであります。我が国の改革に向けた議員定数削減に対する決意を伺います」

高市首相

「議員定数の削減は身を切る改革として重要な課題であると認識しており、合意書の内容を踏まえ御党（維新）と共に取り組む決意です」

しかし、維新には自民党に対する懸念も。

日本維新の会・藤田共同代表

「自民党がひっくり返してやる気がないというのであれば、そもそも約束が違うだろという話になりますので、連立政権の信頼関係そのものに関わる」

一部に慎重な意見がある自民党内の動きを、けん制しました。

■公金を還流した疑惑について…「適正」と藤田氏

その藤田氏をめぐっては、ある報道が…。

共産党の機関紙「しんぶん赤旗」は、藤田共同代表側が公設秘書が代表を務める会社に、2017年から2024年まで「ビラデザイン」などの名目で、合わせて約2000万円分を発注していたと報じていました。

公金を還流した疑惑について。

日本維新の会 藤田共同代表

「本件について、弁護士等にも確認、情報共有した上で、相談をいたしましたところ、法的にはどこから切り取っても適正であるということは確認をしております。誤解や疑念を招くものであるというご指摘やご批判は真摯に受け止めたいと思います」

今後は当該会社に発注をしないと説明しました。

◇

高市首相への代表質問。5日は、国民民主党の玉木代表や連立を離脱した公明党の斉藤代表らが臨む予定です。

（11月4日放送『news zero』より）