女優の本田翼が５日までに自身のＳＮＳを更新し、私服姿を披露した。

本田はインスタグラムに「仕事帰りに 暗くなるのはやくなったなって思います」と書き始め、「色がカーキのアウターって黒にもグレーにもブラウンにもなんでも合うからこの時期めちゃくちゃよく着ます、色合わせって楽しいけどわりと迷ったりもしちゃって この時期のコートとコートの下に合わすものを コーディネートするの、時間かかりがちになりがちです」とつづると、グレーのミニワンピースにカーキのアウターを羽織り、ロングブーツを履いたコーデを披露した。

続けて「クローゼットから適当に選んで羽織りました〜みたいに なりたい、そういうのかっこいい 衣替えしなきゃ ＃私服 ＃ｏｏｔｄ」と記して投稿を締めた。

この投稿にファンからは「きれいーっ」「コーデオシャレ」「コート姿もお似合いです！！」「美脚」「奇跡の可愛さ」「クローゼットから適当に選びましたは確かにかっこいい」「ロングブーツ似合うね」「笑顔が素敵」「至福の時」などの声が寄せられている。